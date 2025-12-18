Krvavá vražda Miss Švýcarsko: Manžel krásku rozčtvrtil a rozmixoval!

18. prosince 2025
Bývalá finalistka Miss Švýcarsko minulý rok v únoru zemřela neuvěřitelně krutým způsobem. Manžel a otec jejich dvou dětí ji rozčtvrtil a ostatky rozmixoval. Nikdo nechápal, jak na první pohled ideální rodinu mohl potkat tak strašlivý osud. Policie případ od té doby vyšetřovala a ve středu 10. prosince ho uzavřela. Manžel modelky byl oficiálně obviněn z vraždy.

V únoru roku 2024 celým Švýcarskem otřásl případ nepředstavitelně kruté vraždy v městě Binningen. Finalistku soutěže Miss Švýcarsko Kristinu Joksimovicovou (†38) měl údajně zavraždit manžel, který následně v pokusu zahladit stopy rozsekal její tělo na malé kousky. Nikdo nechápal, proč musela krásná Kristina zemřít tak krutým způsobem, informoval server Daily Mail.

Ve středu 10. prosince byl případ uzavřen a oficiálním obviněným se stal Švýcar (43), manžel zavražděné modelky a otec dvou dětí. Zabil ji ve společném domě. Na začátku vyšetřování se snažil mlžit! Policii nejdřív vypověděl, že už ji doma našel mrtvou. O měsíc později změnil výpověď a vysvětlil, že ji zabil v sebeobraně.

Celý krvelačný akt přitom probíhal sofistikovaně a promyšleně. Švýcar svou ženu nejdříve uškrtil a pak rozřezal za pomoci pilky a zahradních nůžek. Následně ostatky rozmixoval a rozpustil v chemické látce, uvedl deník People. Modelka měla před smrtí naznačovat kamarádce, že jejich manželství není tak idylické, jak by se mohlo na první pohled zdát.

