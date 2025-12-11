Útok na tribunách v Jihlavě: Fanoušek utrpěl rány do krku i hlavy
Listopadový hokejový zápas prvoligové Dukly Jihlava skončil pro jednoho diváka bolestivě. Na schodišti arény jej napadl jiný fanoušek. Policie díky kamerám a pomoci veřejnosti útočníka rychle dopadla.
Kriminalisté z Jihlavy prověřují násilný incident, k němuž došlo 15. listopadu v Horácké multifunkční aréně během hokejového utkání Dukly Jihlava s Kolínem. K potyčce došlo kolem půl sedmé večer v prostoru druhého podlaží na schodišti před vstupem do jednoho ze sektorů, kde se mezi návštěvníky strhla prudká hádka.
Podle vyšetřovatelů situace rychle vyústila v útok. „Útočník tam opakovaně udeřil napadeného pěstí do oblasti krku a hlavy,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Úřady zahájily úkony trestního řízení a kriminalisté prověřují podezření z pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví.
Rychlé dopadení
Bezprostředně po napadení se policie pustila do shromažďování důkazů. Do spisu zamířily kamerové záznamy i svědecké výpovědi. Podezřelý se na záběrech objevil jasně, a tak vyšetřovatelé požádali veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Zveřejněné fotografie se rychle šířily a odezva byla okamžitá.
Policie následně potvrdila, že agresora dopadla. Jednotlivé poznatky teď kriminalisté zapracovávají do spisu a pokračují ve vyšetřování.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.