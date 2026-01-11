Únos a znásilnění násadou: Teenagera přepadla skupina mužů, chtěli mu dát lekci
Otřesný zážitek má za sebou teenager (16) z polského města Śrem. Skupinka mužů ho unesla, okradla a nakonec se ho pokusila znásilnit dřevěnou násadou. Měla to prý být lekce za to, že kluk údajně ublížil dceři jednoho z nich.
Nic netušící oběť šla v osudný den po ulici se dvěma kamarády. Ti o ďábelském plánu věděli a rozzuřeným mstitelům mladíka naservírovali přímo pod nos. Únosci (43, 37, 36 a 17) hocha vtáhli do auta, nasadili mu na hlavu plastový sáček, sebrali mobil a vyhrožovali mu.
„Obvinění odjeli k přístavu, kde oběť vytáhli ven a pokusili se ji znásilnit dřevěnou násadou,“ uvedl podle webu TVN24 mluvčí okresní prokuratury v Poznani Łukasz Wawrzyniak. Za vším měla být msta. Dcera (16) nejstaršího z únosců si tátovi stěžovala, že jí teenager ublížil, a tak se mu rozhodli dát lekci.
Čtveřice únosců skončila ve vazbě, případ z loňského dubna teď míří k soudu. Kumpánům hrozí až 20 let v base. Pátým obviněným je kamarád (18) oběti. Ten začal chodit s dívkou, kvůli které se celý incident odehrál. Právě on mladíka vylákal na procházku, kde ho přepadli únosci. V base může skončit až na pět let. Rolí dívky v celé kauze se bude zabývat soud pro mladistvé.
