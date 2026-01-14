Stalo se tak poté, co Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku dospěl k závěru, že Česká republika porušila své závazky týkající se vyšetřování podobných činů a ženě přiřkl odškodné 25 tisíc eur, zhruba 607 000 Kč.
Sexuálně měl kněz na ženu útočit v letech 2002 až 2014, od jejích 17 do 30 let. Hájil se, že kontakty byly dobrovolné. Podle stěžovatelky ji ale např. zamkl, natlačil do rohu, silou ji tam držel.
Měl jí říkat, že je jeho »duchovní dcerka«. „Projevovala nesouhlas, plakala a nejdříve i křičela,“ uvedl soudce zpravodaj Jiří Přibáň. Policie se nyní musí k trestnímu oznámení podanému před více než 10 lety vrátit a případ znovu prošetřit.
Uspěla i další
Nedávno dal ÚS novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování, studentce. Sexuálně ji měl napadnout vedoucí její diplomové práce a kněz v jedné osobě. Znovu by měl rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 2.
VIDEO: Blesk Podcast: Farář na Břeclavsku zneužíval školačku (10), vesnice zavrhla ji, jeho chrání! (2021)
Blesk Podcast: Farář na Břeclavsku zneužíval školačku (10), vesnice zavrhla ji, jeho chrání! Jiří Marek