Případ zbité Vivien (12) má dohru: Obviněná (17) se bránila marně
Případ brutálního napadení školačky ze slovenských Mojmírovců se po několika měsících posunul. Dívka, obviněná kvůli květnovému útoku na Vivien, neuspěla se stížností proti vznesení obvinění. Navíc se změnila právní kvalifikace skutku. Místo vydírání je nyní případ vyšetřován jako loupež a výtržnictví.
Vyšetřovatel původně útočnici (17) obvinil ze zločinu vydírání. Její právní zástupce následně podal proti usnesení o vznesení obvinění stížnost. Rozhodovala o ní Okresní prokuratura Nitra.
„Stížnost obviněné proti usnesení o vznesení obvinění byla prokurátorkou Okresní prokuratury Nitra zamítnuta,“ uvedl náměstek Krajské prokuratury Nitra Jaroslav Maček slovenské televizi JOJ.
Nově jde o loupež
Změnila se také právní kvalifikace případu. Z původního zločinu vydírání se stal zločin loupeže a přečin výtržnictví.
K napadení Vivien došlo letos v květnu v Mojmírovcích nedaleko Nitry. Skupina mladých lidí měla po školačce požadovat peníze. Vivien jim dala deset eur, zhruba 240 korun, partě to však podle dosavadních zjištění nestačilo.
Následoval fyzický útok. Dívku bili, kopali, tahali za vlasy a házeli na zem. Nutit ji měli také klečet a prohlašovat, že útočníci jsou „králové“. Napadení si skupina natočila na telefon, záběry následně sestříhala, doplnila hudbou a šířila dál.
Vivien později uvedla, že nešlo o první případ, kdy po ní skupina chtěla peníze. Podle dřívějších informací měla různě vysoké částky předávat zhruba půl roku.
Výbuch před domem
Napadením navíc děsivý případ neskončil. Poté, co matka Vivien podala trestní oznámení, někdo poškodil auto zaparkované před domem rodiny. Sousedé v noci slyšeli silnou ránu a vůz byl zdemolovaný. Policie okolnosti nadále vyšetřuje.
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