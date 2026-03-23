Krakonoš nezvládá pobyt v útulku, v kotci hubne a trápí se. Najde domov co nejdřív?
Kříženec německého ovčáka Krakonoš (asi 10) čeká v útulku v Jimlíně na Lounsku na nový domov už od loňska. Pobyt v kotci špatně snáší, trpí separační úzkostí, potřeboval by proto co nejdříve najít nový domov.
Nalezenec Krakonoš potřebuje společnost. „Nejspokojenější je na procházce obklopen lidmi, případně i dalšími pejsky. Kotec špatně zvládá, nemá to v něm rád, jeden už zdemoloval. Trpí separační úzkostí, hubne,“ popsala dobrovolnice Benedikta Beránková.
K dětem i psům
I když je Krakonoš starší pejsek, je stále ještě dostatečně aktivní. „Hodil by se proto i k aktivnější rodince, bavily by ho určitě i výlety,“ řekla dobrovolnice s tím, že v útulku přišel Krakonoš do kontaktu i s dětmi, které mu nijak nevadily. Snáší i společnost jiných psů. „Rád se s nimi venčí, má tu své oblíbence, fenky i jednoho psa, se kterými může být na volno i ve výběhu,“ popsala.
Lásku oplatí
Ideálním páníčkem bude pro Krakonoše někdo, kdo s ním bude moci trávit většinu času. Mohou to být mladší lidé pracující z domova, i aktivnější senioři, kteří mu věnují dostatek pozornosti. Krakonoš se jim za to odvděčí, protože je to milý a přátelský pes, který jim bude skvělým společníkem.
Zdravý, kastrovaný
Krakonoš žil zřejmě v bytě, hygienu proto zvládá bez problémů. Při příjmu do útulku měl problémy s prostatou, které ale vyřešila kastrace. Teď už je zdráv, připraven odejít do nové rodiny. Zájemci, kteří by mu chtěli dát domov, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.
