Krakonoš nezvládá pobyt v útulku, v kotci hubne a trápí se. Najde domov co nejdřív?

Krakonoš s dobrovolnicí Benediktou Beránkovou
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
23. března 2026
05:00

Kříženec německého ovčáka Krakonoš (asi 10) čeká v útulku v Jimlíně na Lounsku na nový domov už od loňska. Pobyt v kotci špatně snáší, trpí separační úzkostí, potřeboval by proto co nejdříve najít nový domov.

Nalezenec Krakonoš potřebuje společnost. „Nejspokojenější je na procházce obklopen lidmi, případně i dalšími pejsky. Kotec špatně zvládá, nemá to v něm rád, jeden už zdemoloval. Trpí separační úzkostí, hubne,“ popsala dobrovolnice Benedikta Beránková.

Krakonoš nesnáší samotu, potřebuje kolem sebe lidi | Jana Ulrichová

K dětem i psům

I když je Krakonoš starší pejsek, je stále ještě dostatečně aktivní. „Hodil by se proto i k aktivnější rodince, bavily by ho určitě i výlety,“ řekla dobrovolnice s tím, že v útulku přišel Krakonoš do kontaktu i s dětmi, které mu nijak nevadily. Snáší i společnost jiných psů. „Rád se s nimi venčí, má tu své oblíbence, fenky i jednoho psa, se kterými může být na volno i ve výběhu,“ popsala.

Lásku oplatí

Ideálním páníčkem bude pro Krakonoše někdo, kdo s ním bude moci trávit většinu času. Mohou to být mladší lidé pracující z domova, i aktivnější senioři, kteří mu věnují dostatek pozornosti. Krakonoš se jim za to odvděčí, protože je to milý a přátelský pes, který jim bude skvělým společníkem.

Krakonoš je hezký kříženec německého ovčáka Krakonoš je hezký kříženec německého ovčáka | Jana Ulrichová

Zdravý, kastrovaný

Krakonoš žil zřejmě v bytě, hygienu proto zvládá bez problémů. Při příjmu do útulku měl problémy s prostatou, které ale vyřešila kastrace. Teď už je zdráv, připraven odejít do nové rodiny. Zájemci, kteří by mu chtěli dát domov, mohou kontaktovat Útulek Jimlín telefonicky na čísle 604 451 258, a to v době od 8 do 18 hodin.

Články odjinud

Přetřes u Brodské! Šokující konec v Ulici
Přetřes u Brodské! Šokující konec v Ulici
Aha!
Trápí vás alespoň dva z těchto příznaků? Možná už jste v menopauze a ani o tom nevíte
Trápí vás alespoň dva z těchto příznaků? Možná už jste v menopauze a ani o tom nevíte
Dáma.cz
Horoskop na duben 2026: Střelce čeká osudové setkání, Ryby si polepší finančně
Horoskop na duben 2026: Střelce čeká osudové setkání, Ryby si polepší finančně
Maminka
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Daniel Křetínský se pouští do longevity, v Praze otevře novou kliniku
Daniel Křetínský se pouští do longevity, v Praze otevře novou kliniku
e15
Voráček není jediný. Hašek, Baroš či Nedvěd... Legendy, které přišly o desítky milionů
Voráček není jediný. Hašek, Baroš či Nedvěd... Legendy, které přišly o desítky milionů
iSport
Ministr obrany Zůna: Zbožná přání, přehnané ambice a sypání peněz armádu nezlepší
Ministr obrany Zůna: Zbožná přání, přehnané ambice a sypání peněz armádu nezlepší
Reflex
Začátek roku v západní Kanadě: pět nej míst Britské Kolumbie a Alberty
Začátek roku v západní Kanadě: pět nej míst Britské Kolumbie a Alberty
Lidé a země