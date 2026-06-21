Daisy utíkala, většinu života strávila touláním. V útulku v Dogsy ji připravili na nový život
Fenka německého ovčáka Daisy (asi 5) nebyla doma šťastná. Stále utíkala, odchytit se ji podařilo až na několikátý pokus. V útulku Dogsy ji vyléčili a socializovali. Teď už může odejít do nového domova.
O Daisy se v útulku Dogsy dozvěděli od lidí, kteří ji často vídali pobíhat v okolí. Lapit ji ale nebylo snadné, Daisy byla bojácná a nedůvěřivá. „Když se nám konečně podařilo ji odchytit, mysleli jsme si, že ji někdo vyhodil. Byla podvyživená a měla vykousaný ocas,“ popsala majitelka útulku Veronika Slavíková.
Podle čipu ale zjistili, že fenka pochází z chovatelské stanice, odkud si ji pořídil člověk, který ji nezvládl. „Zavřel ji do kotce, ze kterého utíkala,“ řekla Veronika s tím, že chovatele i majitele následně kontaktovali a domluvili se, že Daisy převezmou do své péče.
Velká proměna
Po dvou měsících v útulku se stal z Daisy úplně jiný pes. „Ze začátku to s ní bylo náročné, neznala venčení, neznala vodítko, točila se na něm a kousala do něj. Všechno ale rychle pochopila, teď už je naprosto báječná,“ popsala Veronika. Dodala, že se Daisy dala dohromady i po zdravotní stránce. „Zaléčili jsme jí vykousaný ocas, měla i problémy s dělohou, takže jsme ji nechali i vykastrovat,“ řekla.
Připravena odejít
Teď už je Daisy připravena odejít do nového domova. Bude potřebovat aktivního majitele, který jí nenechá zahálet, protože chovatelská stanice, ze které pochází, má psy pracovní linie. „Je velmi aktivní. Byla by skvělá na sporty, nebo na sportovní kynologii,“ řekla Veronika. Dodala, že Daisy může jít i do rodiny s dětmi, k cizím psům je zatím stále nedůvěřivá. Coby handicap jí zůstal kotcový syndrom, v kotci se točí dokola a má tendenci si kousat ocas. „Je ale velmi inteligentní a rychle se učí, časem to jistě překoná,“ řekla Veronika.
Nevyje, neničí
Ideální by byl pro Daisy domek se zahradou s přístupem dovnitř, protože potřebuje kontakt s člověkem. Zvládla by ale i byt. Pokud se jí majitelé budou dostatečně věnovat, neničí, nevyje. Zájemci, kteří by jí chtěli dát domov, mohou kontaktovat útulek Dogsy telefonicky, nejlépe prostřednictvím WhatsApp na čísle 777 239 237.
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