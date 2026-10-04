Yonda z kauzy Hulice zůstává ve spolku doživotně. Péče o něj je nákladná, pomohla by virtuální adopce
Kříženec Yonda (asi 10) je jedním z 52 psů, které v roce 2023 odebírali zvířecí záchranáři z nezvládnutého chovu z Hulic na Benešovsku. Nový domov nenašel, zůstává proto v péči spolku Pes nejvěrnější přítel, který pro něj shání alespoň adopci na dálku.
Yonda měl těžký život. Byl součástí smečky, kterou v Hulicích nekontrolovatelně namnožily matka s dcerou. Zvířat se nechtěly vzdát, nakonec ale připustily, že péči o ně už nezvládají, a předaly je do několika spolků. Psi byli zanedbaní a hladoví, protože ve smečce museli o jídlo bojovat.
Adopce nevyšla
Takový byl i Yonda, který našel dočasný domov u Nikol Šálené v Čáslavi. „Celé roky hledal svůj trvalý domov, ale marně. Byl jednou adoptovaný, vrátil se nám ale zpět,“ popsala Nikol. Spolek se proto rozhodl ponechat jej u ní v doživotní péči, což znamená, že se o něj Nikol stará, má ho u sebe doma, jezdí s ním na veterinu; léčbu, krmení a vše ostatní ale proplácí spolek.
Těžký alergik
Nejde přitom o malé peníze. „Je to těžký alergik. Chodíme s ním na dermatologii, musí brát pravidelně léky, musí se koupat ve speciálních přípravcích, je potřeba mu ošetřovat oči, potřebuje speciální krmivo a musí se neustále kontrolovat, protože má různé sezónní výkyvy podle konkrétních alergenů,“ popsala Nikol s tím, že péče o Yondu vychází na tisíce korun měsíčně.
Pomoc na dálku
Spolek proto hledá někoho, kdo by Yondu podpořil alespoň formou virtuální adopce. „Jde o pravidelnou částku, jejíž výši si dárce určí sám podle svých možností,“ vysvětlila Nikol. Dodala, že spolku takováto pravidelná částka dává jistotu, že pejsek bude každý měsíc zajištěný. „Yonda celý život strádal, neměl potřebnou péči, přišel v zoufalém stavu. Myslíme si, že si zaslouží mít alespoň konec života krásný,“ vysvětlila Nikol, proč se rozhodla nechat Yondu u sebe dožít.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.