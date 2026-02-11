Psí staroušek Áďa chce dožít doma. Ujme se ho někdo?
O německého ovčáka Áďu (asi 15) se na stará kolena neměl kdo postarat. Panička zemřela a v rodině pro něj nikdo neměl vhodné podmínky. Teď žije v útulku spolku ForDogs ve Svárově na Kladensku. Jeho provozovatelka věří, že si ho ještě někdo zamiluje a dá mu domov.
Příbuzní si Áďu po smrti jeho paničky vzali do bytu, o samotě, na kterou nebyl zvyklý, tam ale štěkal. Umístili ho proto do azylu Tylda. Jeho provozovatelka v posledních letech už ale péči o zvířata nezvládala, azyl byl proto zrušen a zvířata rozdělena do jiných útulků. Áďa odcestoval do ForDogs.
Musí si zvyknout
Áďa je už psí důchodce, je hluchý, hůř chodí, je ale přátelský, rád se prochází a čmuchá na zahradě a sleduje, co se děje kolem. „Celý život byl jen se svou paničkou, není proto zvyklý na větší pohyb lidí. Chvíli mu trvá, než někoho nového přijme natolik, že s ním může manipulovat. Když se mu něco nelíbí, neváhá zavrčet. Nechá se ale vyčesávat, připnout vodítko, běžné věci zvládá v pohodě. Trochu problém je na veterině,“ popsala zástupkyně spolku Barbora Hošková.
Ke starším lidem
V útulku má sice Áďa vytápěný kotec, zasloužil by si ale opravdový domov na dožití. „Je to starý pejsek, který už moc času nemá. Nechceme, aby ho trávil tady u nás v kotci v útulku, byť se mu snažíme podmínky co nejvíce zlepšit,“ řekla Bára s tím, že nejvíce by se hodil ke starším lidem, kteří by na něj neměli žádné velké nároky, do klidné domácnosti do domku se zahradou.
Vděční za domov
Všem, kteří se bojí adoptovat psí seniory, pak Bára vzkázala: „Staří pejsci jsou boží. Většinou je to tak, že jsou vděční za to, že mají své teplé místečko, jsou rádi, že mohou někde v klidu dožít.“ Zájemci, kteří by byli ochotni to s Áďou zkusit a dát mu domov na dožití, mohou spolek kontaktovat telefonicky na čísle 777 578 674 nebo prostřednictvím e-mailu fordogs.zs@gmail.com.
