Zklamaní dárci: Stát jejich pomoc retrívrům odebraným z Odrovic „znárodňuje“
Kauza více než 160 retrívrů odebraných z Odrovic otřásla i chovateli tohoto plemene. Spojili se a na pomoc těmto týranům psům vybrali peníze. Nakoupili za ně věci, které útulky potřebovaly, stát jim ale tyto dary, podle jejich slov, „znárodnil“.
Členové klubu chovatelů retrívrů mezi sebou vybrali zhruba půl milionu korun. Oslovili pak útulky, které mají retrívry z Odrovic ve své péči, a nakoupili jim to, o co potřebovaly. „Poptávka byla zejména po veterinárních dietách, protože ti psi měli problémy s trávením, ortopedických pelíšcích a byl tam i nějaký kotec,“ řekl místopředseda Klubu chovatelů loveckých slídičů, pobočného spolku retrívři Milan Sláma s tím, že narazili ale na problém.
Konzervy odečetli
Ukázalo se, že útulky musí tyto dary odčítat z faktur pro obec Pohořelice, která útulkům péči za odebrané psy proplácí. A to na doporučení ministerstva zemědělství, u kterého bude poté obec žádat o navrácení těchto peněz. „Dostali jsme veterinární konzervy, museli jsme fakturu o tento dar ponížit. Přitom péče o odebrané psy nespočívá jen v krmení a veterinárním ošetření, jsou s tím spojené i další náklady, které obec neproplácí,“ potvrdila Stáňa Strohschneiderová z útulku Voříškov, kde se starají o šest retrívrů odebraných z Odrovic. Stejně jsou na tom i ostatní útulky, např. útulek Bulhary, kde pečují o 19 retrívrů, musel odečíst darované dietní granule za 29 567 korun.
Platí za tyranku
Dárce tento postup zaskočil. „Chtěli jsme odebraným psům přilepšit a těm, co se o ně starají, pomoci. Nikdo s námi ale nejednal, úředníci se jen podívali na náš transparentní účet a o dary nařídili faktury ponížit,“ řekl Milan sláma. „Prakticky to znamená, že stát prostředky, které darovali lidé, privatizoval, znárodnil je, protože je vzal a odečetl je ze své zákonné povinnosti, kterou si tím snížil. A protože od nového roku půjde povinnost hradit péči o odebrané psy za paní Růžičkovou, která se jich odmítá vzdát, snížil úhradu i jí. Znamená to, že v tuhle chvíli naši dárci zaplatili peníze za stát, a za paní Růžičkovou, což je věc, se kterou se nedokážu smířit,“ dodal.
Dvojí plnění
Podle právničky města Pohořelice Lucie Ptáčkové proplatí ministerstvo pouze náklady účelně vynaložené, které byly prokazatelně za péči o odebraná zvířata vynaloženy. „Pokud útulek obdrží finanční či materiální dar z jiného zdroje, který pro účely péče o odebrané psy vyčerpá, nemůže si takovýto náklad nárokovat podruhé po městu Pohořelice. Jednalo by se o nezákonné dvojí plnění,“ uvedla.
Běžná praxe?
Podle ministerstva zemědělství jde o běžnou praxi. „Ministerstvo obec upozornilo, že podle zákona na ochranu zvířat se nehradí veškeré náklady spojené s péčí o zvíře, ale pouze náklady účelně vynaložené. Proto je účelnost vynaložených nákladů jedním z důležitých aspektů, který musí ministerstvo při posuzování žádosti hodnotit. Zákon nelze vykládat tak, že ministerstvo bez jakéhokoliv posouzení a bez připomínek uhradí veškeré částky, které jsou žadatelem požadovány. Pokud by si například někdo nechal stejný náklad uhradit od více subjektů (nebo by si např. nechal od jednoho subjektu proplatit krmivo, které ale dostal od jiného subjektu zdarma), mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení,“ uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
Čelí obvinění
Na bizardní chov desítek retrívrů Mileny Růžičkové z Odrovic na Brněnsku upozornily Blesk tlapky už v červenci 2021. Úřady ale psy vysvobodily až loni v srpnu, do té doby Růžičková jejich skutečný počet zapírala, psy různě přemisťovala a úředníkům ke kontrole vždy předvedla jen 52 zvířat, která měla řádně ohlášená. Když se konečně úředníkům podařilo do domu dostat, odebrali na 160 retrívrů. Milenu Růžičkovou i jejího manžela Rastislava, který v roce 2021 na reportérky Blesk tlapek vystřelil, teď policisté stíhají za chov v nevhodných podmínkách.
To nemá chybu, copak charitativní dary se daní? Je to vůbec možné, že v tomto státě se toto děje? Místo poděkování a vděčností za pomoc ještě vlastně pokuta, protože takto se to dá nazvat pro dobrodárce a další pro příjemce? Větší absurditu a hnůj snad není možný. Styďte se Vy rádoby chytráci země s razítkem v ruce.
Já osobně se s pokorou skláním nad všemi milými a hodnými lidmi, kteří na svůj úkor věnovali týraným pejskům to co mohli a nebáli se jít s pravdou ohledně pomoci státu do novin. Klaním se nad Vámi s pokorou. ❤️