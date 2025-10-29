Za množírnu retrívů padlo obvinění. Manželům Růžičkovým hrozí až 10 let vězení

Reportérky v roce 2021 napočítaly na dvorku na šest desítek psů
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
29. října 2025
05:00

Milenu Růžičkovou z Odrovic na Brněnsku, na jejíž bizardní chov desítek retrívrů upozornily Blesk tlapky už v červenci 2021, policisté teď konečně obvinili. A spolu s ní i jejího manžela Rastislava Růžičku, který tehdy na reportérky dokonce vystřelil.

Úřady psy vysvobodily až letos v srpnu, do té doby Růžičková jejich skutečný počet zapírala, psy různě přemisťovala a úředníkům ke kontrole vždy předvedla jen 52 psů, které měla řádně ohlášené.

„Byli v dobrém stavu, měli krmení i vodu. Když jsme se ptali na štěňata, tvrdila, že žádná nemá,“ popsal už dříve pro Blesk tlapky Václav Procházka, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Pohořelicích, pod něž Odrovice spadají. Když se v létě konečně podařilo úřadům zasáhnout, odebraly Růžičkovým 147 psů ze dvora, dalších 20 pak našli schovaných v kuchyni.

Reportérky v roce 2021 napočítaly na dvorku na šest desítek psů | Jana Ulrichová

Nevhodný chov

Teď v případu, který nemá v Česku obdoby, padlo konečně i obvinění. „Při vyšetřování jsme žádali řadu odborných posudků a vyjádření. Na jejich základě jsme obvinili dvě osoby,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že případ i dále vyšetřují. Za chov zvířat v nevhodných podmínkách, a to ve 4. odstavci, tak hrozí Růžičkovým až 10 let vězení.

Nemocní, podvyživení

Všichni odebraní psi jsou nyní rozděleni do útulků a spolků s dočasnými péčemi po celé republice. Úřad se všemi postupně uzavírá smlouvy a péči o retrívry jim proplácí. Blesk tlapky některé z odebraných psů navštívily. Byly u Zuzany Horké v Pohořelicích, která do dočasné péče přijala 26 retrívrů ve velmi špatném stavu.

Psi, které má v dočasné péči Zuzana Horká, byli ve špatném stavu, pomalu se ale zotavují. Blesk tlapky je podpoří dodávkou krmiva Marp Psi, které má v dočasné péči Zuzana Horká, byli ve špatném stavu, pomalu se ale zotavují. Blesk tlapky je podpoří dodávkou krmiva Marp | Jana Ulrichová

Viděly i retrívry v útulcích Voříškov a spolku Anidef. „Byli podvyživení, někteří museli být na kapačkách, měli kožní onemocnění demodex, ušní svrab a spoustu genetických vad,“ popsala Zuzana Horká s tím, že u jednoho štěněte se dokonce prokázala smrtelná parvoviróza. Podobně na tom byla i zvířata v ostatních spolcích. Řada odebraných fenek byla navíc březích. Ve spolku Kapka pro tlapky teď právě shánějí dočasné domovy pro štěňata narozená jedné z odrovicích fenek.

O část psů z Odrovic se starají i ve Voříškově. Vpravo je jeden z nich, vlevo pejsek z Azylu Tylda O část psů z Odrovic se starají i ve Voříškově. Vpravo je jeden z nich, vlevo pejsek z Azylu Tylda | Jana Ulrichová

Shovívavý soud

Pokud případ skončí u soudu, je otázka, zda nebudou soudci opět stejně shovívaví, jako před lety v případě Růžičky, který na reportérky Blesk tlapek vystřelil. Tehdy dostal jen peněžitý trest, přišel o pistoli a náboje, a protože v mezičase stihl v opilosti ještě nabourat, tak i zákaz řízení. „Bylo to tehdy, jako kdyby soud vyslal vzkaz, střílejte na novináře, kteří bojují proti týrání zvířat. Pokud někoho přímo nezabijete, nic se vám nestane,“ okomentovala verdikt redaktorka Jana Ulrichová.

