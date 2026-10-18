Tři psy mu odebrali, čtvrtého našli mrtvého! Stíhaný muž si přesto pořídil další

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Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Paní Kateřina o Nelly bojovala, svědčí o tom zápisy Krajské veterinární správy, policie a nakonec i pitevní zpráva.
Záznam veterinární správy, kde se hovoří i o podezřelé smrti Nelly
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
18. října 2026
05:00

Za porušení veterinárního i zákona na ochranu zvířat proti týrání odebraly úřady Josefu Novákovi ze Stříbra tři psy. Pro podezření, že čtvrtého zabil, ho navíc stíhá policie. Přesto si pořídil další zvířata. Blesk tlapky proto podaly podnět k další kontrole.

Na otřesný případ upozornila Kateřina Pulkevičová, která se kvůli vážně nemocnému otci musela stěhovat a svou border kolii Nelly si nemohla vzít s sebou. Dočasně ji proto svěřila člověku, který slíbil, že se o ni postará. Ten ale fenku bez jejího vědomí předal Josefu Novákovi, který držel několik psů v naprosto nevyhovujících podmínkách a navíc se k nim podle sousedů choval zle. Snažila se ji získat zpět, ale marně, Novák se jí prý jen vysmíval.

Reportérky zjistily, že Novák má už další psy včetně této border kolie. Reportérky zjistily, že Novák má už další psy včetně této border kolie. | Kateřina Lang

Mrtvá Nelly

Paní Kateřina se proto obrátila na krajskou veterinární správu, která u Nováka udělala kontrolu. Ta potvrdila, že psi nežijí v dobrých podmínkách. Inspektoři proto navrhli jejich odběr. Nelly se měla vrátit zpět paní Kateřině. Když ale došlo k odběru a převozu psů do útulku v Borovně, našli úředníci Nelly na dvoře domu mrtvou. Novák tvrdil, že ji někdo otrávil, pitva ale ukázala, že zemřela na polytraumata. „Byla zřejmě brutálně ubita,“ plakala Kateřina.

Nelly měla být v bezpečí. Skončila mrtvá na dvoře Nelly měla být v bezpečí. Skončila mrtvá na dvoře
Blesk tlapky Nelly měla být v bezpečí, skončila ale mrtvá na dvoře

Nový podnět

Policie už Nováka stíhá za týrání zvířat. Těžkou hlavu z toho ale nemá. Nejenže usiluje o vrácení tří odebraných psů, ale navíc si hned opatřil další zvířata. Reportérky, když s ním mluvily, viděly u něj na dvoře dva německé ovčáky a border kolii. Podle sousedů se k nim opět chová surově. Blesk tlapky proto podaly podnět krajské veterinární správě k další kontrole.

Nově si Novák pořídil i tyto dva německé ovčáky. Nově si Novák pořídil i tyto dva německé ovčáky. | Jana Ulrichová

Psy nevrátí

Podle veterinárních inspektorů porušil Novák zákon na ochranu zvířat proti týrání, veterinární zákon i zákon o kontrole, protože nechtěl kontrolory pustit do domu, otevřít jim museli hasiči. Kromě pokuty, kterou dostane od veterinářů, mu hrozí další od úřadu. To, že by mu byli psi vráceni, zatím nehrozí. „Do výsledku šetření a eventuálního rozhodnutí soudu nedoporučuje krajská veterinární správa psy vracet,“ potvrdil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Kateřině zbyly po Nelly jen fotky v mobilu.
Paní Kateřina o Nelly bojovala, svědčí o tom zápisy Krajské veterinární správy, policie a nakonec i pitevní zpráva.
Záznam veterinární správy, kde se hovoří i o podezřelé smrti Nelly

Témata:
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Jana Ulrichová
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