Blesk tlapky slaví 8 let: Tisíce příběhů, odhalené množírny a pomoc zvířatům v nouzi

Blesk tlapky slaví 8 let: Tisíce příběhů, odhalené množírny a pomoc zvířatům v nouzi
Blesk tlapky slaví 8 let: Tisíce příběhů, odhalené množírny a pomoc zvířatům v nouzi
Blesk tlapky s patronkou projektu Martou Kubišovou na Festivalu Blesk tlapek.
S Markem Ztraceným při rozvozu krmení do útulků a spolků.
Na kauzu Odrovice upozornily Blesk tlapky jako první už v roce 2021.
Autor: Jana Ulrichová, Kateřina Lang - 
2. října 2026
05:00

Projekt Blesku zaměřený na pomoc týraným zvířatům slaví. Od počátku, od roku 2018, za ním stojí redaktorky Jana Ulrichová a Kateřina Lang. Snaží se opuštěným zvířatům najít domovy, odhalovat množírny, upozorňovat na nezvládnuté chovy a díky sbírkám na Donio také pomáhat.

Za osm let existence se redaktorky setkaly s mnoha případy, které se jim vryly do paměti. „Nikdy bych nevěřila, kolik zvířecího utrpení se nachází téměř v každé obci v republice. Množírny jsou stále výnosným byznysem, proto se snažíme lidem ukázat, z jakých podmínek může na první pohled krásný pes z inzerátu pocházet,“ řekla Kateřina Lang.

Blesk tlapky byly u mnoha odběrů psů, některé z nich samy iniciovaly. Blesk tlapky byly u mnoha odběrů psů, některé z nich samy iniciovaly. | Jana Ulrichová

Nekonečný příběh

Původně měly být Blesk tlapky jen krátkodobým projektem. „Ukázalo se ale, že námětů na reportáže je nekonečně mnoho,“ řekla Jana Ulrichová. Za dobu své existence se kolem projektu vytvořila komunita lidí z řad čtenářů a záchranářů, kterým osud zvířat není lhostejný. Díky jejich tipům vzniklo 1264 reportáží, v nichž se podařilo odhalit řadu množíren, nezvládnutých chovů nebo psů uvázaných na řetězech. Asi nejznámějším případem je kauza 160 retrívrů chovaných v Odrovicích, na který reportérky upozornily už v roce 2021. Manžel chovatelky tehdy na ně dokonce vystřelil. Úřady i přes opakované upozorňování ale psy odebraly až po 5 letech. Případ ještě není ukončen, protože majitelka se psů odmítá vzdát.

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Blesk tlapky Díky vám jsme rozdali krmení za 2,5 milionu! Blesk tlapky rozjíždějí novou sbírku: Naplníme další misky?

Pomoc útulkům

Blesk tlapky, jejichž patrony se staly Marta Kubišová a Marek Ztracený, také pomáhají. A to díky dvěma sbírkám na portálu Donio, do kterých přispívají čtenáři a fanoušci projektu. Z jedné redaktorky nakupují kvalitní krmivo Marp od společnosti Pučálka, které pak rozvážejí do útulků a spolků, z druhé financují drahé operace tamních svěřenců.

S Markem Ztraceným při rozvozu krmení do útulků a spolků. S Markem Ztraceným při rozvozu krmení do útulků a spolků. | Jiří Koťátko

Oblíbený festival

Nedílnou součástí projektu je i Festival Blesk tlapek, který se letos konal na louce na pražském Vypichu už po páté. Akce je určena všem milovníkům zvířat, pro které je připraveno 7 hodin nepřetržité zábavy, her, soutěží a zajímavých ukázek psích dovedností, které je možné si na místě i vyzkoušet.

Blesk tlapky s patronkou projektu Martou Kubišovou na Festivalu Blesk tlapek. Blesk tlapky s patronkou projektu Martou Kubišovou na Festivalu Blesk tlapek. | Jana Ulrichová

Dík za pomoc i důvěru

Reportérky Blesk tlapek si váží všech, kteří s nimi spolupracují. Bez jejich ochoty pomáhat, poskytovat informace a často také otevřít dveře svých zařízení, by některé reportáže nikdy nevznikly. „Všem za to děkujeme. A děkujeme i redakci Blesku za to, že nám dala důvěru a prostor na zpracování často velmi náročných témat. Díky tomu můžeme být první a stále ještě jediní novináři, kteří se specializují výlučně na boj proti týrání zvířat,“ řekly shodně redaktorky.

Video se připravuje ...
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Zdroj: Blesk TV
Blesk tlapky slaví 8 let: Tisíce příběhů, odhalené množírny a pomoc zvířatům v nouzi
Blesk tlapky slaví 8 let: Tisíce příběhů, odhalené množírny a pomoc zvířatům v nouzi
Blesk tlapky s patronkou projektu Martou Kubišovou na Festivalu Blesk tlapek.
S Markem Ztraceným při rozvozu krmení do útulků a spolků.
Na kauzu Odrovice upozornily Blesk tlapky jako první už v roce 2021.

Témata:
pomocvýročítýrání zvířatsbírkymnožírnyreportážeblesk tlapkydoniodomovMarta KubišováMnožírnaMarek ZtracenýVypichpesprojektPraha
Jana Ulrichová
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Uživatel_5383686 ( 2. října 2026 05:12 )

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