Dorka, jak ji pojmenovali, našla azyl v bartošovické záchranné stanici na Novojičínsku, kde strávila šest týdnů. „Byli jsme s ní doslova 24 hodin denně a zjistili jsme, že vlk opravdu není pes,“ prozradil šéf stanice Petr Orel.
Pokus o návrat k původní smečce bohužel nevyšel. Kvůli neustálému pohybu lidí a těžbě dřeva se ji nepodařilo lokalizovat. Dorka nakonec našla útočiště ve Wolf Conservation Center v Belgii. „Žije po boku vlka jménem Nuk. Není to divočina, ale je to bezpečí, péče a respekt,“ dodal Orel.
Turista na každém metru
Beskydy jsou přetíženy turisty a volně žijící zvířata nemají podle ochránců nikde klid, a to ani za tmy, kdy po lesích běhají běžci s čelovkami. Jsou proto nucena se stále přesouvat. „Výsledkem tohoto bylo zřejmě i stěhování vlčí smečky s mláďaty, na což Dorka doplatila,“ tipovali si ochránci.
VIDEO: Vlčí smečka v Slezských Beskydech. (2022)
Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA