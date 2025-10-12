Dorka, jak ji pojmenovali, našla azyl v bartošovické záchranné stanici na Novojičínsku, kde strávila šest týdnů. „Byli jsme s ní doslova 24 hodin denně a zjistili jsme, že vlk opravdu není pes,“ prozradil šéf stanice Petr Orel.

Pokus o návrat k původní smečce bohužel nevyšel. Kvůli neustálému pohybu lidí a těžbě dřeva se ji nepodařilo lokalizovat. Dorka nakonec našla útočiště ve Wolf Conservation Center v Belgii. „Žije po boku vlka jménem Nuk. Není to divočina, ale je to bezpečí, péče a respekt,“ dodal Orel.

Na houby už nikdy? Houbařky na Rychnovsku prý potkaly tři vlky, stáli 20 metrů od nich

Na Třinecku se objevili vlci.

Turista na každém metru

Beskydy jsou přetíženy turisty a volně žijící zvířata nemají podle ochránců nikde klid, a to ani za tmy, kdy po lesích běhají běžci s čelovkami. Jsou proto nucena se stále přesouvat. „Výsledkem tohoto bylo zřejmě i stěhování vlčí smečky s mláďaty, na což Dorka doplatila,“ tipovali si ochránci.

VIDEO: Vlčí smečka v Slezských Beskydech. (2022)

Video
Video se připravuje ...

Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA

Fotogalerie
10 fotografií
Dorka, tak se jmenuje vlčí mládě z Beskyd, které zachránili v Bartošovicích.
Dorka, tak se jmenuje vlčí mládě z Beskyd, které zachránili v Bartošovicích.
Autor: ZS Bartošovice