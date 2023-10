Přes 38 tisíc zvířat a ptáků by se mohlo postavit do fronty a gratulovat nejstarší záchranné stanici ve střední Evropě v Bartošovicích na Novojičínsku ke čtyřicátinám. A také jí děkovat, protože tolik jich tamní ošetřovatelé za ty roky zraněných a zmrzačených zachránili.

Nejen to. Zároveň se proslavili úspěšným vracením orlů do divoké přírody. Jak jinak by se tak měl jmenovat jejich šéf, než Petr Orel (64). Byl to právě on, kdo spolu s kolegou 28. října 1983 stáli za vznikem takového zařízení pro volně žijící zvířata. Díky tomu už dnes existuje národní síť 34 obdobných stanic.

Úplně prvním podnájemníkem bartošovické stanice se stalo nalezené mládě poštolky. „Zřejmě vypadlo z hnízda. Podařilo se nám jej vypiplat a vypustit. Zpočátku byli pacienty hlavně dravci a sovy, na které jsme se zaměřovali,“ vzpomínal Orel.

Postupně pak začali přibírat i další tvory. Dodnes prošlo rukama ošetřovatelů 302 druhů zvířat. Mezi savci vede skoro sedm tisíc ježků.

Do přírody vrátili orla

Odchovanci, které vrací stanice na svobodu, se v ní úspěšně uchytí asi z poloviny. „Podařilo se nám to u rarohů, sokolů, koroptví, sov pálených nebo sýčků a orlů skalních,“ vypočítal Orel.

Poslední druh zamával ochráncům křídly na rozloučenou před šesti roky. „Jednalo se o 29 mláďat orla skalního, čímž jsme tyto kriticky ohrožené dravce vrátili po 100 letech do naší přírody a sledujeme jejich hnízdění,“ dodal šéf stanice.

Je mezi nimi třeba samice Oldřiška a samec Wabi, kteří odchovali Vandu. S mláďaty se daří i páru Libavá se Slávkem. Vylíhli například Anežku.

Neuvěřitelný příběh má za sebou orlice Tonička. Když ji z Bartošovic vypustili, vrátila se zpět těžce postřelená. Roky se léčila, aby zase mohla být volná. Bohužel, poprvé se jí z vajíček nevylíhlo nic. Až pak si na ni sedlo štěstí a vyseděla Toníka.

Ročně 2 500 pacientů

Za 40 let ošetřila stanice v Bartošovicích na Novojičínsku 38 191 zvířat (302 druhů), z toho bylo 1500 vzácných a ohrožených jedinců. Ročně to dělá v průměru 2 500 pacientů. Z toho bylo 1 382 obojživelníků, 224 plazů, 24 320 ptáků a 11 610 savců.

Po ježcích je nejčastěji přijímaným druhem poštolka obecná (5207), dále rorýs obecný 2603, káně lesní 1467, kos černý (1211), zajíc polní (1116), puštík obecný (867). Těchto 7 druhů tvoří přes polovinu (52,9%) všech přijatých zvířat.

Vzácné kousky

Od roku 1997 stanice působí také jako Záchranné centrum CITES, tedy jako dočasné útočiště pro zabavené exempláře podléhající ochraně v rámci úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy organismů. Doposud měla v péči přes 1500 zajištěných zvířat.