Až neuvěřitelný se zdá příběh orlice Toničky, vypuštěné před 10 lety do přírody ze záchranné stanice. Postřelená se vrátila zpět. Roky se léčila, a když byla zase volná, přišel další pech. Z vajíček, která snesla, se jí nevylíhlo nic. Až letos si štěstí sedlo i do jejího hnízda.

Vysoko ve větvích jedle bělokoré v Oderských vrších se v něm krčí orlík Toník. Tak ho pojmenovali ochránci, kteří jeho matku pomocí vysílačky monitorují. Malého samečka už z výšky 17 metrů na chvíli sundali a okroužkovali.

Toničku ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku vypustili v roce 2011 a za tři roky ji někdo postřelil. V těle měla 11 olověných broků.

Zachránila ji vysílačka

Štěstí bylo, že si jí těsně po postřelení všiml jeden muž, protože broky její vysílačku poškodily. Orlici však zachránila život. „Zbrzdila projektily, které mohly nevratně ublížit páteři,“ popsal vedoucí zařízení Petr Orel.

Přesto měla samice poškozené svaly i nervy. Ze zranění se léčila až do srpna 2018, kdy nastal den D. Bartošovičtí vůbec poprvé vypustili ptáka, kterého léčili čtyři roky.

Byl ještě „dítě“

Naštěstí si Tonička zachovala veškeré návyky a zkušenosti z tříletého života ve volnosti. Loni konečně zahnízdila. „Bohužel neúspěšně. Její partner ještě nebyl pohlavně vyzrálý, vajíčka byla neoplozená,“ vysvětlil Daniel Gold ze záchranné stanice.

Letos už je z něj dospělý samec, takže snůška se zdařila a pár, který spolu zůstal, nyní společně vychovává orlíka Toníka.

Samé holky

I další orli, navrácení do přírody s vysílačkami v těle, se mohou chlubit potomkem. Pár Wabi a Oldřiška odchovávají samici Vandu. Před dvěma roky jim mládě uhynulo, loni zase zmizelo z hnízda beze stopy. Šestého potomka odchovává pár Libavá a Slávek. Jmenuje se Fany.