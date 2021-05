Váhy

Až do konce května budete v dobré náladě a nic moc vás nerozhází. Moc dobře víte, že rozčilovat se nevyplácí. Pokud vás přepadnou záchvaty hněvu, nebude to k ničemu dobré a srazí vás to na kolena. Své jednání si raději dvakrát promyslete.