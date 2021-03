V drama se během chvilky změnila středeční vycházka majitelky koně v Předklášteří na Brněnsku. Hnědák se zabořil do bláta a vlastními silami se nedokázal dostat z pasti zpět na pevnou půdu. Záchrany vystresovaného zvířete se ujaly dvě jednotky hasičů včetně specialistů ze základny Brno-Přehrada.

„Prosím tě, vezmi nekonečnou smyčku a hřejivou deku,“ zavelel velitel zásahu po zhodnocení situace. Kůň ležel na boku, jeho majitelka k němu promlouvala. „Tady to musí jít pod krk,“ instruoval velitel kolegy při postupném umístění smyčky kolem těla nešťastného zvířete.

Zásah zabral zhruba hodinku. Po kontrole úvazů přišel rozhodující povel. „Raz, dva, tři a hop. A znova,“ ozývalo se z hloučku zachránců, kteří táhli stovky kilogramů živé váhy z nedobrovolné bahenní lázně na cestičku.

Poté přišel nejdůležitější úkol, zatlačit všemi silami a postavit koně zpátky na nohy. Během několika vteřin bylo hotovo! „Super,“ zhodnotili hasiči úspěšný zásah poté, co hnědák ve společnosti majitelky, jako by se nic nestalo, odkráčel do stáje.