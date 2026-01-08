Z rezavého rabiáta nejsou v obci vůbec nadšení. „Za svého působení v Mořkově má na svědomí několik desítek kusů drůbeže a jedno napadení kočky,“ vypočetl ztráty starosta Adam Kučera a zdůraznil, že lišku by rád viděl polapenou živou.
Po konzultaci s odborníky usoudil, že se s největší pravděpodobností jedná o ochočenou lišku. „Zatím byla spatřena v okolí ulic Mostní, Nádražní, Potoční, Zuberská, Pastelník,“ upřesnil Kučera.
Má zvědavé oči
Podle ohlasů obyvatel už „mořkovská liška“ v obci doslova zdomácněla. Starosta ale pro jistotu přidal její velmi podrobný popis.
„Je menší, štíhlá a má typický rezavý kožich s bílou náprsenkou na hrudi. Ocas je dlouhý, huňatý a zakončený bílou špičkou. Oči jsou bystré, jantarově zbarvené, a působí velmi zvědavě. Celkově vypadá zdravě,“ popsal Adam Kučera.
Dodal, že v případě polapení čeká nezdárné zvíře nové bydlení v Záchranné stanici Bartošovice.
VIDEO: V Záchranné stanici Huslík se postarají o všechna volně žijící zvířata. Léčí zraněné, piplají mláďata.
V Záchranné stanici Huslík se postarají o všechna volně žijící zvířata. Léčí zraněné, piplají mláďata Kateřina Lang
V Záchranné stanici Huslík se postarají o všechna volně žijící zvířata. Léčí zraněné, piplají mláďata Kateřina Lang