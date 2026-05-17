Nepůjde o žádný krámek se třemi bedýnkami brambor. Na ploše 800 m2 si lidé nakoupí skoro jako v supermarketu.
„Jen s tím rozdílem, že až 80 procent zboží bude od lokálních dodavatelů, kteří se do velkých řetězců běžně nedostanou,“ uvedl majitel farmy Luční dvůr Petr Klečka a dodal, že lidé vzali vajíčka za tři koruny útokem.
Nejen levná vajíčka
Každý chovatel přitom ví, že při výběhu, péči a práci je taková cena prakticky nemožná. „Běžně se u nás prodávají za šest korun. Teď jde o krátkodobou akci spojenou s blížícím otevřením nové prodejny,“ vysvětlil Klečka.
Akce s vejci není jediná. Do dvou týdnů se mají objevit i brambory za mimořádné ceny. „Přitom paradoxem je, že domácí úroda končí v bioplynových stanicích kvůli loňským přebytkům, ale řetězce dál vozí brambory z Německa,“ krčil rameny farmář.
Výlet pro celou rodinu
Nová farmářská prodejna nemá být jen o plných taškách. Součástí projektu je restaurace z těch nejčerstvějších domácích surovin, posezení na střeše s výhledem na pastviny s krávami, a taky dětský ráj jako je skákací hrad, minizoo a hřiště.
Vejce za tři koruny jsou nyní jen „návnada". Skutečný tahák přijde na konci léta. Z Bartošovic se může stát nový farmářský magnet Moravy.
Žížaly na hektaru
Slepice v Lučním dvoře žijí v mobilních kurnících, mají k dispozici pastvu a chov je nastavený tak, aby dával smysl hlavně kvalitou, ne honbou za maximem.
Na hektar připadá zhruba 250 slepic, do chovu se naskladňují ve stáří 17 až 18 týdnů, zůstávají zhruba rok a pak míří dál k drobnochovatelům za zvýhodněnou cenu. „V plánu jsou také další dva mobilní kurníky,“ doplnil Klečka.
VIDEO: Prezidentka potravinářské komory o slevách: Češi už neznají reálné ceny. Před čím varuje? (srpen 2025)
Prezidentka potravinářské komory o slevách: Češi už neznají reálné ceny. Před čím varuje? Bára Holá