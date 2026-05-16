Věra Humplíková věnovala modrobílé kráse doslova kus života. „Cibuláky u ní neležely ladem. Ona je skutečně používala. V jednom jsme dokonce našli koření,“ líčila kastelánka Rosana de Montfort. Nyní vzácný porcelán získal zámek Bílovec. Porcelán dnes již zdobí hraběnčin pokoj – stoly, vitríny i zdi.
K vidění jsou talíře, hrníčky, hodiny, vázy, lustry, ozdobné předměty i funkční telefon. A tím to nekončí. Nechybí ani dámské lodičky, pánské boty ani porcelánový nočník. „Je pro nás obrovská čest stát se patrony životního díla a lásky k tak skvostným českým výrobkům,“ doplnil druhý z kastelánů Milan Warzocha.
Měsíce práce
Kastelánka Rosana de Montfort strávila celé dva měsíce pečlivým upevňováním talířů a mís na zeď pomocí ocelových držáků. Každý z nich byl vyroben na míru – podle váhy konkrétního kusu.
Zámek Bílovec láká na unikátní sbírku cibuláku, kterou dostal od sběratelky město Bílovec
Zámek Bílovec láká na unikátní sbírku cibuláku, kterou dostal od sběratelky město Bílovec
Výsledkem je místnost, kterou by nejspíš neodmítla žádná aristokratka. Dnes do ní mohou nahlédnout i obyčejní smrtelníci. Zámek Bílovec je otevřený každou sobotu a neděli od 11 do 16 hodin.
Granátové jablko jako cibule
Proč se cibulovému porcelánu říká cibulový, když na něm žádné cibule nejsou? Název vznikl omylem. Podle kastelánky Rosany de Montfort lidé v minulosti neznali granátové jablko, a tak si jeho vyobrazení na porcelánu vyložili jako cibuli.
Kobaltová modř, kterou je porcelán malovaný, bez problémů přežije i velmi vysoké teploty výpalu.
Symboly nesmrtelnosti a krásy
Cibulový porcelán je plný symboliky: Chryzantémy představují odolnost a trvanlivost. Broskve jsou symbolem nesmrtelnosti. Granátové jablko značí plodnost. Svlačec vyjadřuje jedinečnost, noblesu a souznění. Pivoňkový keř symbolizuje vznešenost a něžnou krásu. Lotosový květ zastupuje tradici a čistotu.
Modrobílý porcelán byl v Evropě dlouho importním luxusem z Číny. Kdo ho měl měl něco výjimečného.