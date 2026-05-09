Pět let práce a 45 milionů korun. Napoleonská výstava je ale plná high-tech modelů i skutečných předmětů, které Napoleon Bonaparte používal. Jsou zapůjčeny z Francie a v Česku jsou poprvé.

Napoleon u Slavkova opět triumfoval: Mark Schneider se rozloučil s rolí císaře

Mark Schneider (56) si derniéru v roli Napoleona při rekonstrukci bitvy u Slavkova užíval.

Nevyčíslitelná hodnota

„Jejich hodnota je nevyčíslitelná, jen pojištění stálo vyšší miliony korun,“ řekl historik zámku Martin Rája. Jde například o císařovu šavli či loveckou zbraň. Unikátní je i cestovní necesér, pouzdro pro uložení kosmetiky a předmětů na hygienu. Napoleon Bonaparte ho použil ráno v den bitvy u Slavkova.

Na zámku ve Slavkově otevřeli novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám (květen 2026). Hynek Zdeněk

Významnou roli hraje ve výstavě postava vojáka Vincence Kučery, což byl skutečný voják rakouské armády pocházející z nedalekých Heršpic.

Bitvu, v níž utrpěl těžké zranění, kterému krátce poté podlehl, popisuje se svého pohledu. „Chtěli jsme, aby si lidé uvědomili, že bitva není jen o císařích a generálech, ale hlavně o běžných lidech,“ vysvětlili pořadatelé stálé expozice.

Jen na pár měsíců

Přestože výstava o napoleonských válkách je na zámku ve Slavkově stálá, exponáty zapůjčené z Francie uvidí návštěvníci jen letos. „V prosinci budou opět převezeny do Paříže,“ zdůraznili pořadatelé. Výstava je přístupná denně od 9 do 17 hodin.

Bitva u Slavkova proběhla 2. prosince 1805. Střetla se v ní vojska francouzského císaře Napoleona Bonaparte s koalicí Rakouska a Ruska. Francouzi měli k dispozici 65 až 75 tisíc vojáků, koalice přibližně 91 000 mužů. Měla převahu i v dělostřelectvu (260 až 300 děl oproti 160 až 200 dělům francouzkým). Přesto bitvu vyhrál francouzský císař.

Unikáty zapůjčené do Slavkova z Francie, vlevo je lovecká puška Napoleona Bonaparte, vpravo je šavle, kterou věnoval císař generálu Michelu Neyovi, ve střední části je zlacený orel z francouzského praporu 6. pluku jízdních myslivců. Ve spodní části je klíč komorníka a Napoleonův cestovní necesér.
Autor: Hynek Zdeněk