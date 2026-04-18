Tulipány, narcisy a ladoníky jsou v odstínech zlaté barvy, která symbolizuje výjimečnost a prestiž. „První, kdo nový květinový poklad viděl na vlastní oči, byli obyvatelé města. Kvete v parčíku za Beskydským divadlem,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

Kolekci vyšlechtila přímo městu na míru holandská pěstitelská firma, která ji pod stejným názvem zařadí i do svého mezinárodního katalogu. Novo­jičínské květiny tak mohou brzy kvést i v zahraničí.

500 cibulí, ruční práce a zlatý efekt

V parčíku za divadlem bylo už na podzim ručně vysazeno 500 cibulovin, které městu firma věnovala zdarma. Převládají odstíny žluté, pouze ladoník září modře. Dohromady vytvářejí nepřehlédnutelný „dukátový“ efekt.

„Nový Jičín si na květiny potrpí. Už deset let systematicky osazuje parky, ulice i kruhové objezdy, dnes už na více než třiceti místech po celém městě. I proto se stal vzorem pro další obce a místem, kam se sjíždějí zahradníci a odborníci z celé republiky,“ pochlubila se Hedvika Hubáčková z odboru životního prostředí.

Nový Jičín je teprve pátým městem na Moravě, které má vlastní květinovou směs. Zatím kvete jen doma, ale už příští rok se může Novojičínský dukát objevit i v dalších městech a krajích.

Směs květin Novojičínský dukát je vyšlechtěna do sytě zlaté barvy a žluté barvy. Město se těší, že bude brzy v českých i zahraničních katalozích.
