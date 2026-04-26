Obec zavrhla demolici 200 let staré stavby, vsadila na chytrou rekonstrukci a trefila »jackpot«. Vešla se sem totiž i obřadní síň a umělecká škola. Klenuté stropy dodávají prostoru noblesu a dokazují, že i zdánlivě odepsaná stavba může dostat druhý život.
Bývalý kravín pod hradem se stal srdcem obce a výjimečným místem. Proměna ale nebyla zadarmo. „Modernizace nás stála necelých 46 milionů korun. Zhruba polovinu pokryla dotace a zbytek jsme řešili úvěrem,“ uvedla místostarostka Ivana Hrčková.
Podle ní šlo o architektonický i historický skvost, který si záchranu jednoznačně zasloužil. Jelikož rekonstruovaný kravín stojí v centru kousek od parkoviště, turisté stavbu mohou obdivovat hned po příjezdu na Hukvaldy.
„To, že byl kravín? Tak to je pecka,“ obdivně pokyvovali hlavou manželé Tučkovi z Nového Jičína, než se vydali na hrad.
Ještě nedávno krávy
Zmodernizovaný kravín je součástí Hukvaldského dvora, historického komplexu bývalého panského statku z 18. století v centru obce. „Ještě do 90.let v něm byly krávy,“ doplnila místostarostka.
Aby obec dvůr získala, směnila ho v roce 2017 v rámci mimosoudního vyrovnání s ostravsko-opavským biskupstvím, které mu připadl v církevních restitucích.
Po telatech úředníci
Dvůr zahrnuje i sýpku a teletník, jejichž obnova se teprve chystá. „Sýpka se bude muset bohužel zbourat a postavit nová, tu už nezachráníme. Poté v ní vznikne kulturní dům. Do třetice dojde i na teletník, který po dokončení bude sloužit jako obecní úřad. Je to ale ještě běh na dlouhou trať hlavně kvůli financování,“ sdělila Hrčková. Na přeměně Hukvaldského dvora pracuje studio RMBA Architekti.
VIDEO: Stěhování nových unikátních exponátů do Tropica v Hukvaldech.
Stěhování nových unikátních exponátů do Tropica v Hukvaldech. Tropic Hukvaldy