Nehoda popelářského vozu u Otína: Spolujezdec zemřel

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Eva Fornálová)
Autor: ČTK - 
29. prosince 2025
15:30

Na skládce u Otína na Jindřichohradecku se v pondělí převrátilo popelářské auto. Spolujezdec ve voze zemřel. Podle policistů se jednalo zřejmě o pracovní úraz. Novináře o tom informoval jejich mluvčí Jiří Matzner.

Nehoda se stala krátce před 14:00. Popelářský vůz se převrátil na stranu, kde byl spolujezdec. „Všechny okolnosti tragédie prověřují kriminalisté na místě,“ uvedl Matzner. Nikdo další při nehodě nebyl zraněný, dodal.

Video  Popelářské auto slisovalo člověka  - Blesk: David Malík
Video se připravuje ...

Témata:
smrtpopelářismrtelná nehodapopelářský vůzokres Jindřichův HradecJindřichův Hradec
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud