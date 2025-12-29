Nehoda popelářského vozu u Otína: Spolujezdec zemřel
Na skládce u Otína na Jindřichohradecku se v pondělí převrátilo popelářské auto. Spolujezdec ve voze zemřel. Podle policistů se jednalo zřejmě o pracovní úraz. Novináře o tom informoval jejich mluvčí Jiří Matzner.
Nehoda se stala krátce před 14:00. Popelářský vůz se převrátil na stranu, kde byl spolujezdec. „Všechny okolnosti tragédie prověřují kriminalisté na místě,“ uvedl Matzner. Nikdo další při nehodě nebyl zraněný, dodal.
Video Popelářské auto slisovalo člověka
