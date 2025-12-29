Na silnici z Plzně na obec Záluží havaroval dnes před polednem autobus. „Řidič měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol i pozitivní orientační drogový test,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková. Autobus před svou nešťastnou jízdou zřejmě ukradl, naštěstí v něm byl sám.
Autobus po nehodě skončil v příkopu. „Hasiči po vyproštění zaklíněného řidiče provedli protipožární opatření a uhasili doutnající listí v místě nehody,“ doplnil za hasiče Tomáš Jarošík.
Řidiče odvezla sanitka do nemocnice s poraněním hlavy a ruky. Policisté nyní s kriminalisty zjišťují okolnosti nehody.
