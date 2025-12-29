Smrtelný střet na Kladensku: Zemřel cyklista, řidička se sama přihlásila policii
Tragická nehoda v Horním Bezděkově na Kladensku si vyžádala život cyklisty. Řidička osobního auta z místa střetu odjela, později se ale sama přihlásila na policii. Okolnosti nehody kriminalisté dál vyšetřují.
Osobní auto v pondělí 29. prosince dopoledne v Horním Bezděkově na Kladensku srazilo cyklistu, na místě zemřel. Policisté po řidiči, který z místa nehody ujel, pátrali. Řidička se později na obvodní oddělení v Kladně-Kročehlavech sama přihlásila, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Nehoda byla oznámená v 10:15. „U cyklisty probíhala resuscitace, bohužel neúspěšně,“ řekla Richterová. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. U zemřelého nařídila soudní pitvu.
Řidička podle Richterové přišla na policejní oddělení oznámit, že měla v Horním Bezděkově dopravní nehodu. „Dle jejího vyjádření netušila, že by se střetla s jiným účastníkem silničního provozu,“ řekla Richterová. Dechová zkouška i test na drogy byly podle mluvčí negativní. „S ženou nyní probíhají procesní úkony, ohledává se i vozidlo, zda se jedná o to, se kterým byla dopravní nehoda způsobena,“ doplnila mluvčí.
