Smrtelný střet na Kladensku: Zemřel cyklista, řidička se sama přihlásila policii

V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
Autor: ČTK - 
29. prosince 2025
14:30

Tragická nehoda v Horním Bezděkově na Kladensku si vyžádala život cyklisty. Řidička osobního auta z místa střetu odjela, později se ale sama přihlásila na policii. Okolnosti nehody kriminalisté dál vyšetřují.

Osobní auto v pondělí 29. prosince dopoledne v Horním Bezděkově na Kladensku srazilo cyklistu, na místě zemřel. Policisté po řidiči, který z místa nehody ujel, pátrali. Řidička se později na obvodní oddělení v Kladně-Kročehlavech sama přihlásila, řekla středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nehoda byla oznámená v 10:15. „U cyklisty probíhala resuscitace, bohužel neúspěšně,“ řekla Richterová. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. U zemřelého nařídila soudní pitvu.

Video  V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

Řidička podle Richterové přišla na policejní oddělení oznámit, že měla v Horním Bezděkově dopravní nehodu. „Dle jejího vyjádření netušila, že by se střetla s jiným účastníkem silničního provozu,“ řekla Richterová. Dechová zkouška i test na drogy byly podle mluvčí negativní. „S ženou nyní probíhají procesní úkony, ohledává se i vozidlo, zda se jedná o to, se kterým byla dopravní nehoda způsobena,“ doplnila mluvčí.

V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.
V Horním Bezděkově na Kladensku zemřel cyklista po střetu s autem.

Témata:
silniceřidičkasmrtkolomístosrážka s autempolicieČeská tisková kancelářokres KladnoautomobilcyklistanehodaKladnoHorní Bezděkov
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud