Auto na Kroměřížsku se zřítilo z dálničního mostu: Řidič nehodu nepřežil
Osobní auto se ve čtvrtek odpoledne zřítilo z dálničního mostu u Bezměrova na Kroměřížsku. Jeho řidič (†62) nehodu nepřežil. Příčinami a okolnostmi tragické nehody se zabývají kriminalisté a dopravní policisté.
Oznámení o havárii na 253. kilometru dálnice D1 přijali policisté krátce po 13:00. „Řidič osobního automobilu z dosud nezjištěných příčin narazil do svodidel a následně se zřítil z dálničního mostu na komunikaci vedoucí pod ním. Muž bohužel utrpěl těžká zranění, kterým na místě podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Řidič zůstal po havárii v autě zaklíněný, vyprostili ho hasiči. „Bohužel, i přes rychlý zásah a následnou resuscitaci se jeho život nepodařilo zachránit. Zasahující jednotky dále zajistily vrak proti požáru a zamezily úniku provozních kapalin. V rámci úklidu bylo nezbytné odstranit také poškozené zábradlí mostu,“ uvedl na sociální síti mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
Podle předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK je řidič 18. letošní obětí dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni si v regionu za celý rok vyžádaly 15 lidských životů.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.