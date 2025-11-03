Výbuch propanbutanu v Lipolci: Muže zranila plynová lahev, dům začal hořet
V Lipolci na Jindřichohradecku explodovala propanbutanová lahev v přístřešku u rodinného domu. Výbuch zranil staršího muže, kterého záchranáři letecky přepravili do nemocnice v pražských Vinohradech. Hasiči požár zlikvidovali a zkontrolovali statiku objektu, která po explozi zůstala neporušená. Policie okolnosti výbuchu vyšetřuje.
U rodinného domu v Lipolci na Jindřichohradecku vybuchla v pondělí 3. listopadu odpoledne propanbutanová lahev. Exploze zranila staršího muže, kterého museli záchranáři letecky transportovat do nemocnice v pražských Vinohradech. Na síti X o tom informovali jihočeští hasiči a ve zprávě záchranná služba.
Lahev vybuchla v přístřešku u rodinného domu a začala hořet. Zapálila i přístřešek, hasiči oheň zlikvidovali a zasažený objekt rozebírají. „Statika domu není narušena, nebudeme žádnou část domu muset stabilizovat,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Záchranáři upřesnili, že muž byl při vědomí a se zdravotníky komunikoval. „Okolnostmi neštěstí se spolu s hasiči nadále zabýváme,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
