Muž (†22) jel příliš rychle a neuřídil vozidlo: Srážka se stromem ho stála život

23. října 2025
Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul 23. října odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.

Silnice I/24 z Třeboně na hraniční přechod Halámky je kvůli tragické nehodě uzavřena, uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Nehoda se stala poblíž obce Majdalena. Podle prvotních informací jel řidič zřejmě příliš rychle a vůz nezvládl. Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřelo od začátku roku 39 lidí.

