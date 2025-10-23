Muž (†22) jel příliš rychle a neuřídil vozidlo: Srážka se stromem ho stála život
Při dopravní nehodě u Třeboně na Jindřichohradecku zahynul 23. října odpoledne dvaadvacetiletý řidič. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu.
Silnice I/24 z Třeboně na hraniční přechod Halámky je kvůli tragické nehodě uzavřena, uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Nehoda se stala poblíž obce Majdalena. Podle prvotních informací jel řidič zřejmě příliš rychle a vůz nezvládl. Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřelo od začátku roku 39 lidí.
Video Smrtelná nehoda u Slaného, 20. října 2025
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.