Češka si uřízla ostudu v Německu: Jela bez lístku a pak zranila policistku!
Německá policie v sasko-anhaltském městě Halle zadržela 35letou Češku, která se chovala agresivně ve vlaku. Po zadržení se pokusila utéct z policejní stanice a také napadla a zranila policistku, uvedla v pátek v tiskovém prohlášení policie. Žena nyní čelí obviněním z podvodného jednání kvůli černé jízdě, útoků na policisty, kladení odporu policii či ublížení na zdraví.
Žena cestovala rychlovlakem ICE z Berlína do Halle, neměla u sebe jízdenku a chovala se agresivně. Policisté v Halle ji na nádraží zadrželi a odvedli na služebnu, protože na místě nemohli zjistit její identitu. Ze služebny se pokusila utéct nouzovým východem, což jí hlídka znemožnila.
Češka nakonec skončila s pouty v cele, protože s policií odmítala spolupracovat a dále se chovala agresivně. Navíc napadla policistku, kterou náhle udeřila hlavou do obličeje, čímž jí způsobila poranění nosu a rtů. Policie poznamenala, že další prohlídku ženy mohla dokončit jen s použitím síly.
Policie následně na služebnu povolala záchranáře, aby určili, zda žena může být nebezpečná sobě i ostatním. Rychlotest navíc ukázal, že je pod vlivem kokainu. Žena následně skončila v lékařském zařízení.
Incident s Češkou se stal v době, kdy se celoněmeckým tématem stal problém rostoucího násilí vůči železničnímu personálu. Debatu v této věci rozpoutal únorový útok černého pasažéra na průvodčího, který později těžkým zraněním podlehl v nemocnici. Ukázalo se, že takový útok nebyl výjimečný a že pracovníci drah čím dál častěji čelí agresivním cestujícím.
V loňském roce německé dráhy Deutsche Bahn (DB) zaznamenaly přes 3000 napadení svého personálu, což v průměru vychází na zhruba osm případů denně. Polovina těchto útoků se týká průvodčích v regionální dopravě. Loňská statistika odpovídá předloňské, ale před deseti lety se takových útoků odehrálo ročně okolo 1400, poznamenal portál Tagesschau. Vedle případů napadení evidují dráhy za loňský rok zhruba 15.000 verbálních útoků a menších sporů, ke kterým řadí například plivání na průvodčí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.