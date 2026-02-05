„V Ostravici plave tělo! Nehýbe se!,“ hlásili zděšení svědci v Ostravě poblíž Sýkorova mostu na tísňovou linku. Na místo dorazila hlídka policistů, která byla poblíž. Ke břehu museli běžet „po vlastních“, autem se k místu dostat nedalo.
„Jeden z policistů v řece viděl nehybné tělo, ani na chvilku nezaváhal a za tonoucím mužem do vody skočil,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Oživovali 20 minut
Další fáze boje o život muže započala. Poté, co byl vytažen policistou na břeh, ho začali s kolegou oživovat. Brzy byli vystřídáni zdravotníky.
Policisté vytáhli v Ostravě z řeky Ostravice bezvládné tělo mladíka (21). (únor 2026) PČR
„Mladík byl v bezvědomí, nedýchal a byl silně podchlazený,“ řekl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Oživování trvalo 20 minut, než byl přiveden zpět k životu. Jeho stav byl ale v době předání lékařům v nemocnici kritický.
„Událostí se již zabývají kriminalisté, kteří zjišťují, co samotné události předcházelo,“ dodala policistka Eva Michalíková.