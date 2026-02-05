Drama se odehrálo v pondělí večer v Zábrdovicích. Žena šla po hrázi se svým dlouholetým přítelem. Podle svých slov najednou uklouzla a spadla do řeky Svitavy. Její známý reagoval rychle… popadl její kabelku s penězi, doklady a mobilem a z místa rychle utekl.

Pomohli cizí lidé

Promrzlé žena se marně snažila dostat na břeh. Naštěstí si ji všimli dva muži, kteří se naopak zachovali jak správní gentlemani. „Po několika minutách se jim ji podařilo dostat z ledové vody. Poté ji doprovodili do blízkého nákupního centra a přivolali strážníky,“ řekl jejich mluvčí Václav Kadraba.

Ti našli nešťastnici silně promočenou a plačící. „Hlavním důvodem jejího pláče prý byla skutečnost, že jí známý nepomohl,“ pokračoval mluvčí strážníků. Muž se podle něj na místě nenacházel. „Díky svědectvím by ale nemělo být složité ho kontaktovat,“ dodal Kadraba.

Ženu si převzali do péče záchranáři, kteří ji po poskytnutí péče převezli do nemocnice. Případ si mezitím převzali policisté, kteří budou mimo jiné zkoumat i to, zda při pádu ženy do řeky šlo skutečně jen o uklouznutí.

