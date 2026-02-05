Drama se odehrálo v pondělí večer v Zábrdovicích. Žena šla po hrázi se svým dlouholetým přítelem. Podle svých slov najednou uklouzla a spadla do řeky Svitavy. Její známý reagoval rychle… popadl její kabelku s penězi, doklady a mobilem a z místa rychle utekl.
Pomohli cizí lidé
Promrzlé žena se marně snažila dostat na břeh. Naštěstí si ji všimli dva muži, kteří se naopak zachovali jak správní gentlemani. „Po několika minutách se jim ji podařilo dostat z ledové vody. Poté ji doprovodili do blízkého nákupního centra a přivolali strážníky,“ řekl jejich mluvčí Václav Kadraba.
Ti našli nešťastnici silně promočenou a plačící. „Hlavním důvodem jejího pláče prý byla skutečnost, že jí známý nepomohl,“ pokračoval mluvčí strážníků. Muž se podle něj na místě nenacházel. „Díky svědectvím by ale nemělo být složité ho kontaktovat,“ dodal Kadraba.
VIDEO: Dramatická záchrana muže z řeky v Českých Budějovicích (prosinec 2024).
Dramatická záchrana muže z řeky v Českých Budějovicích Policie ČR
Dramatická záchrana muže z řeky v Českých Budějovicích Policie ČR