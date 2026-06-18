Hrůza po přistání v Londýně: V podvozku letadla našli mrtvého muže
Na londýnském letišti Gatwick našli po příletu z Maroka tělo muže ukryté v prostoru podvozku dopravního letadla. Podle prvních informací se před odletem schoval do podvozkové šachty airbusu. Policie případ vyšetřuje.
Hrůzný nález čekal zaměstnance letiště Gatwick po přistání pravidelného letu společnosti Air Arabia Maroc z marockého Tangeru. V prostoru podvozku letounu Airbus A320 objevili tělo muže, který se podle všeho pokusil dostat do Velké Británie jako černý pasažér.
Tělo bylo nalezeno krátce po přistání v úterý 16. června. Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky i policie. Kvůli zásahu byl zpáteční let aerolinek zpožděn. Podle britských médií se muž ukryl do podvozkové šachty ještě před vzletem v Tangeru.
Aerolinky Air Arabia Maroc uvedly, že spolupracují s vyšetřovateli. Také policie hrabství Sussex potvrdila, že byla přivolána k nálezu těla muže v podvozku letadla. Vyšetřovatelé nyní zjišťují jeho totožnost i okolnosti úmrtí.
Extrémně nebezpečný pokus
Cesta v prostoru podvozku dopravního letadla patří k nejnebezpečnějším způsobům nelegálního cestování. Krátce po vzletu se podvozek zasouvá do trupu letadla, takže člověka může mechanismus rozdrtit.
I pokud přežije zasunutí podvozku, ve výšce přes deset kilometrů čelí teplotám klesajícím až k minus 60 stupňům Celsia, velmi nízkému tlaku vzduchu a nedostatku kyslíku. Ve většině případů tak černí pasažéři během letu umírají.
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