Poplach kvůli Airbusu do Prahy: Vzlétly Gripeny

Airbus na lince z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach.
Airbus na lince z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach.  (Autor: Profimedia)
Autor: ČTK - 
11. června 2026
22:15

Poplach ve vzduchu. Letadlo mířící z Tel Avivu do Prahy přestalo komunikovat s maďarským řízením letového provozu. Do akce okamžitě vyrazily stíhačky Gripen. Nakonec se ukázalo, že cestujícím žádné nebezpečí nehrozilo.

Poplach ve čtvrtek způsobil dopravní letoun Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, který nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas-39 Gripen maďarského letectva, uvedla agentura MTI s odkazem na premiéra Pétera Magyara. Vojenští piloti Airbus vizuálně identifikovali.

Izraelské dopravní letadlo kontakt s maďarskou pozemní kontrolou posléze navázalo. Dvojice stíhaček, které vzlétly ze základny Kecskemét, doprovodila Airbus k hranicím maďarského vzdušného prostoru.

Podle stránek letiště dnes do Prahy přiletělo několik spojů z Tel Avivu včetně letů izraelských společností Israir, Arkia a El Al.

Video  Nad Prahou přeletěla formace českých gripenů a letounů akrobatického týmu RAF.  - David Malik
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Témata:
pilotpoplachdopravní letadloPrahaMaďarskoAirbusTel AvivAirbus A320GripenPéter Magyar
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