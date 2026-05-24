„Viděla jsem tam jezdit motorkáře i auta, ze kterých lidi vystoupili se psem a šli ho venčit. Je to tam kus hezkého nedotčeného místa, všude bylinky. Lidé jsou líní vytáhnout za*ek z auta a vyjít si to pěšky,“ sdělila Blesk.cz místní Jitka B.
„Zajímavý projekt, jen ho lidi nepochopili. Místo výšlapu výjezd. Absolutní ignorace přírody,“ dodal Rudolf J.
Na sociálních sítích už bují spor mezi zastánci zachování co největší nedotknutelnosti místa a mezi „fandy“ řidičů, protože dle nich nic neporušují.
„Zákaz vjezdu nikde není, ochranné pásmo, například vodního zdroje, tu taky není,“ argumentují. Většina lidí si nicméně povzdechla nad leností motoristů.
Radnice: Nikdo nic nehlásil
Nejbližší polní cesta je od lavičky asi 100 metrů, další o zhruba 80 metrů dál. Přes louky není problém sjet z nich až k lavičce. Město nicméně vzkazuje, že kde není žalobce, není soudce.
„Městská policie Bruntál za dobu od uvedení Měsíční lavičky do provozu neeviduje ani jedno oznámení o výjezdu automobilu k tomuto fotopointu,“ uvedl za město mluvčí Jiří Ondrášek.
„Populární lokalitu několikrát v týdnu ve svém volném čase navštěvuje i jeden z členů vedení města a situaci osobně prověřuje na místě,“ doplnil.
První z unikátů
Měsíční je prvním hotovou lavicí ze série fotopointů v geoparku Krajina Břidlice. Autorem je Lumír Moučka. Laviček inspirovaných vesmírem navrhl víc, jmenují se Sluneční, Polárka, Polední, Nov, Magnetická, Pod Mléčnou dráhou a Ryba. Další dvě se už chystají v Budišově nad Budišovkou a Odrách.
Umístění lavičky v Bruntále vybíral místostarosta Radek Zatloukal. „To místo mám rád, je tu krásný výhled a při večerních procházkách mě tu často doprovází měsíc nad hlavou. Proto byla Měsíční lavička jasnou volbou,“ vysvětlil.
VIDEO: Rostislav Matuška (38) z Hlučína začal na vlastní pěst vyrábět lavičky, aby lidé mohli odpočívat.
Rostislav Matuška (38) z Hlučína začal na vlastní pěst vyrábět lavičky, aby lidé mohli odpočívat Rostislav Matuška