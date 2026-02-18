Podle žalobce Krajského soudu v Ostravě Víta Legerského se matka Matyáška partnera bála, ale bála se od něj i odejít. Jejího syna to stálo život, zavraždil ho. „Jako osoba se sklony k impulzivnímu agresivnímu jednání dítě brutálně ubil,“ řekl žalobce Vít Legerský.
Kloučka vážícího jen 13 kilo svalovec Sivák bil po celém těle páskem, vařečkou, deskou a i pěstmi, až upadal do bezvědomí. „Především do hýždí a zad a trupu i hlavy. Hoch zemřel na mnohočetná zranění, krvácení do mozku, srdce i plic,“ popisoval žalobce.
Místo péče smrt
K brutálnímu utýrání chlapečka se soudu otčím Tomáš Sivák přiznal, ale moc nemluvil. Byl už dříve trestán za týrání jiné ženy, s níž žil, tak jen prohlašoval: „Je mi líto, co se stalo. Matyáška mám v srdíčku, a vždy ho tam mít budu.“
Otčím Tomáš Sivák (37) utýral Matyáška (†3), přijal trest 18 let vězení. Karel Janeček
„Obžalovaný musel být srozuměn, že může, anebo i způsobí poškozenému znatelný následek. Jedná se o extrémně závažnou trestnou činnost, též mimořádně brutální zločin na malém dítěti, o něž měl pečovat,“ řekla soudkyně Natálie Tognerová.
V kriminále stráví Sivák 18 let. Trest přijal, vzdal se práva na odvolání. Rodině má zaplatit 1,5 milionu korun.