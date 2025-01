V panelových domech kolem „znovuzrozeného“ vnitrobloku žijí tisíce lidí a prostor je hojně využívaný. „Sokolovskou ulicí by v budoucnu měla vést také trolejbusová trať,“ připomněla starostka obvodu Ivana Bubeníčková (ANO).

Obvod také upravil zeleň a pískoviště a nechal instalovat dvě lavičky na paměť místního starousedlíka, ale také aktivního plzeňského občana Jaroslava Bukovského. Vyrobené jsou symbolicky z bukového dřeva.

Syn odbojáře

„Pan Bukovský celý ten vnitroblok od 70. let spoluutvářel. Vysazoval zde stromy, keře, podílel se se sousedy na vzniku původního hřiště, uklízel tady. I loni při plánování mu opravdu hodně záleželo na tom, aby vnitroblok vypadal tak, jak si v 70. letech vysnil," poznamenal Šuma. Jeho nové podoby se bohužel nedočkal, zemřel loni 1. září.

Jaroslav Bukovský byl mimojiné také dlouholetý předseda plzeňského místního Českého svazu bojovníků za svobodu a v rámci organizace Paměť národa přibližoval příběh svého otce Josefa, zakladatele odbojové skupiny, který utekl před nacistickou popravčí četou z Drážďan.

Další úpravy v plánu

Do podoby vnitrobloku mluvili úředníkům a architektům lidé. „Proběhla veřejná setkání, lidé připomínkovali, co by tady chtěli mít a jak by to mělo vypadat, a na základě toho architekt navrhl úpravy,“ uvedl místostarosta obvodu Miroslav Šuma.

V prostoru tak najdou vyžití děti i senioři. Je tu nové pískoviště, hřiště s umělým povrchem, workoutové hřiště, kruhové posezení pod stromy či nové chodníky a cesty. Zahradníci odstranili náletové dřeviny a projasnili stromy a keře a založili trvalkové záhony. Úpravy vyšly na 10,5 milionu korun. Obvod plánuje v budoucnu revitalizovat i další vnitrobloky v Sokolovské ulici.

