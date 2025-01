„Nejprve začala stavba provizorního mostu, po němž se začne jezdit druhý týden v únoru, oprava památkově chráněného mostu bude hotová do podzimu,“ řekl náměstek krajské správy a údržby silnic (SÚS) Martin Vít.

Provizorní most se staví u vodáckého kempu, 200 metrů od opravované konstrukce. „Poté, co se zprovozní provizorní konstrukce, se začne s demolicí částí současného mostu. Na podzim by měl být puštěný provoz zpátky na původní most a začne demontáž dočasného mostu. Poté se ještě dodělají práce na spodní stavbě opraveného mostu, které už neomezí provoz,“ podotkl Vít. Hotovo by mělo být do poloviny roku 2026. Oprava přijde na 89 milionů korun bez DPH.

Vážně poškozený

Most, který měří 138 metrů, je výrazně poškozený, mostovka je úplně odtržená od stojek, stav se kontroluje každých 14 dní. Po demoličních pracích zbudou na mostě jenom sloupy, předpolí a dva oblouky. Vymění se celá mostovka, vozovka a nevyhovující stojky, řekl. Po opravě nebude mít žádné omezení tonáže. Bude mít šířku 6,5 metru mezi obrubami a vznikne tam chodník. „Museli jsme zachovat stejný pohled na most, vlastně se staví jeho replika,“ uvedl Vít.

„Netěšíme se na to, až bude most opravený, protože se nám opět zvýší doprava v obci. Ale samozřejmě by bylo špatné, kdyby se uzavřel,“ řekla starostka Liblína Ester Lipertová (SNK městyse Liblín).

Jde o důležitou spojku mezi Rokycanskem a severem Plzeňska. „Jezdí tam naše děti a je tam lékař a hodně lidí jezdí se severu Plzeňska na Rokycansko za prací,“ dodala.

Kulturní památka

Most, který je od roku 2019 kulturní památkou, je hodně využívaný. Kamiony teď musí po objízdné trase přes dolanský most za Plzní, výjimečně přes zvíkovský na východním okraji Rokycanska, kde jsou serpentiny. Obě objížďky měří asi 40 kilometrů.

