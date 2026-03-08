Kdyby nemusel mnoho let čekat na povolení lékařů darovat, patřil by nejspíše mezi české rekordmany. „Mám Gilbertův syndrom, kdy se mi hůř odbourává barvivo bilirubin. Lékaře jsem přesvědčil, že nejde o překážku, což nakonec uznali,“ usmál se Pavel Král.
V odběrovém křesle strávil stovky hodin. Daroval krevní destičky, plazmu i bílé krvinky. Teď už kvůli věku daruje „jen“ plnou krev. Byl i v registru dárců kostní dřeně. Pro druhé by se zkrátka rozdal.
Záchrana holčičky
Porovnal i „staré časy“ s dneškem. „Kdysi se sedělo na židli, ruka skrz otvor ve skleněné přepážce. Dnes relaxuji v křesle a povídám si s personálem,“ řekl bývalý hutní inženýr.
Jeden okamžik nezapomene. „Do odběrového sálu vletěli doktoři, že hned potřebují mé krevní destičky pro 10letou dívku, šlo o čas. Dodnes věřím, že to zvládla. Dnes jí může být už 40 let,“ vylíčil Pavel Král.
Vyplňuje 15. průkazku
Že je Pavel Král v dárcovství jistotou, dokládá i jeho slušná sbírka odběrových průkazek. Má jich už 14 vyplněných a 15. „načatou“.
Každou v průměru vyplnil zhruba za dva roky. Při 15 kolonkách v každé z nich to dělá asi 7,5 půl odběru za rok. „Míval jsem i dvojnásobek. Za těch 31 let, co daruji, mě zbrzdily dvě zdravotní pauzy,“ spočítal.
Po osudech nepátrá
Podle Pavla Krále není dobré se po osudech lidí, kterým krev pomohla, pídit. „Je to lepší pro vaši psychiku. Zjistit třeba, že zemřeli... To by nebylo dobré. Mohli byste pochybovat, vyčítat si, že krev byla pro druhého špatná,“ řekl.
Názor má ale jasný. „Neváhejte, darujte. Pocit, že pomáháte, je úžasný. Nikdy nevíte, kdy vy sami či blízcí budete krev potřebovat,“ dodal. V současnosti mohou zdraví a vitální dárci darovat krev až do 70 let věku.
VIDEO: Chudokrevnost neboli anémie. Jaké jsou příčiny?
Chudokrevnost neboli anémie. Jaké jsou příčiny? Videohub