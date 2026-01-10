„Je nutné provést revizi zvonové stolice a případně vyměnit poškozené prvky,“ řekla mluvčí biskupství Nicola Elisabeth Šimandlová.
Zvonění je tak přerušené kvůli zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří budou opravu provádět. Krátce, a to na dva dny 13. a 14. ledna, bude pro veřejnost uzavřena také celá věž katedrály.
První větší údržba
Věž katedrály sv. Bartoloměje je nejvyšší kostelní věží v Česku. Je vysoká 102,26 metrů a ochoz, z něhož lidé zhlíží na město, je ve výšce 62 metrů a vede na něj 299 schodů.
Pod ním ve věži visí pět zvonů. Zvonová stolice tak musí udržet váhu 13,5 tuny. „Nyní se na ní objevily praskliny a je zapotřebí některé trámy vyztužit,“ uvedla Šimandlová. Jde o první větší údržbu zvonové stolice od roku 2014, kdy byla do věže usazena spolu s pěti novými zvony.
Pět zvonů ve věži
Ty se tehdy do zvonice vrátily v listopadu 2014 zpět. Původní zvony se totiž za 1. světové války v roce 1917 a za 2. světové války v roce 1941 roztavily a vyrobily se z nich zbraně.
„Přežil“ jen Prokop, který byl odlitý po velkém požáru věže v roce 1835. Pětice zvonů – Bartoloměj, Hroznata, Jan Nepomucký, Marie a Prokop – se poprvé rozezněli 17. ledna 2015.
Zvon Jan a Marie zvoní ve všední dni třikrát denně. V pátek a neděli se pak ozývají čtyřikrát denně. Největší, bezmála pětitunový Bartoloměj, se rozeznívá jen při významných příležitostech, jako jsou třeba Velikonoce či Vánoce.
