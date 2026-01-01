Svátky v roce 2026: Čeká nás řada prodloužených víkendů! Jak si naplánovat dovolenou?

1. ledna 2026
05:00

V následujicím roce nás čeká hned 13 státních svátků. Jejich data je dobré znát nejen kvůli plánování prodloužených víkendů, ale i vzhledem k otevíracím dobám obchodů. Provozovny nad 200 m² totiž budou mít v určité dny zavřeno.

V roce 2026 nás čeká vcelku dost volných dní, které lze využít k prodlouženým víkendům, někdy dokonce vzhledem k jejich rozložení vzniká i čtyřdenní volno. Pozor však bude potřeba dát na otevírací dobu obchodů.

Nezvykle mnoho ze svátků letos vychází na čtvrtek, pátek či pondělí. O prodloužené víkendy tedy nebude nouze.

  • čtvrtek 1. ledna – Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu – obchody nad 200 m² uzavřené
  • pátek 3. dubna – Velký pátek – obchody nad 200 m² otevřené
  • pondělí 6. dubna – Velikonoční pondělí – obchody nad 200 m² uzavřené
  • pátek a víkend 1. května – Svátek práce – obchody nad 200 m² otevřené
  • pátek 8. května – Den vítězství – obchody nad 200 m² uzavřené
  • neděle 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – obchody nad 200 m² otevřené
  • pondělí 6. července – Den upálení mistra Jana Husa – obchody nad 200 m² otevřené
  • pondělí 28. září – Den české státnosti (svátek sv. Václava) – obchody nad 200 m² uzavřené
  • středa 28. října – Den vzniku samostatného československého státu – obchody nad 200 m² uzavřené
  • úterý 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii – obchody nad 200 m² otevřené
  • čtvrtek 24. prosince – Štědrý den – obchody nad 200 m² otevřené
  • pátek 25. prosince – 1. svátek vánoční – obchody nad 200 m² uzavřené
  • sobota 26. prosince – 2. svátek vánoční / sv. Štěpán – obchody nad 200 m² uzavřené

