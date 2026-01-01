Svátky v roce 2026: Čeká nás řada prodloužených víkendů! Jak si naplánovat dovolenou?
V následujicím roce nás čeká hned 13 státních svátků. Jejich data je dobré znát nejen kvůli plánování prodloužených víkendů, ale i vzhledem k otevíracím dobám obchodů. Provozovny nad 200 m² totiž budou mít v určité dny zavřeno.
V roce 2026 nás čeká vcelku dost volných dní, které lze využít k prodlouženým víkendům, někdy dokonce vzhledem k jejich rozložení vzniká i čtyřdenní volno. Pozor však bude potřeba dát na otevírací dobu obchodů.
Nezvykle mnoho ze svátků letos vychází na čtvrtek, pátek či pondělí. O prodloužené víkendy tedy nebude nouze.
- čtvrtek 1. ledna – Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu – obchody nad 200 m² uzavřené
- pátek 3. dubna – Velký pátek – obchody nad 200 m² otevřené
- pondělí 6. dubna – Velikonoční pondělí – obchody nad 200 m² uzavřené
- pátek a víkend 1. května – Svátek práce – obchody nad 200 m² otevřené
- pátek 8. května – Den vítězství – obchody nad 200 m² uzavřené
- neděle 5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – obchody nad 200 m² otevřené
- pondělí 6. července – Den upálení mistra Jana Husa – obchody nad 200 m² otevřené
- pondělí 28. září – Den české státnosti (svátek sv. Václava) – obchody nad 200 m² uzavřené
- středa 28. října – Den vzniku samostatného československého státu – obchody nad 200 m² uzavřené
- úterý 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii – obchody nad 200 m² otevřené
- čtvrtek 24. prosince – Štědrý den – obchody nad 200 m² otevřené
- pátek 25. prosince – 1. svátek vánoční – obchody nad 200 m² uzavřené
- sobota 26. prosince – 2. svátek vánoční / sv. Štěpán – obchody nad 200 m² uzavřené
Video Velikonoční nádivka s cuketou
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.