Rozmlácený ožrala se válel u nabourané koloběžky: Jsem jenom spolujezdec, tvrdil

12. prosince 2025
11:25

U rozbité elektrické koloběžky našli policisté ve středu 11. prosince večer zraněného muže, který měl v dechu přes 1,3 promile alkoholu. Přesto tvrdil, že koloběžku neřídil a pouze se vezl jako spolujezdec. Policie se teď snaží zjistit, co se na rušné křižovatce skutečně stalo.

Krátce po půl desáté večer vyjížděli policisté k nehodě elektrické koloběžky v Havlíčkově Brodě. Na místě našli poškozenou koloběžku značky Big One S a u ní podnapilého muže (41) se zraněním. Přivolaní záchranáři ho ošetřili a následně jej převezli do nemocnice.

„Dechová zkouška u muže vykázala hodnotu 1,32 promile alkoholu, podobnou hodnotu ukázala i opakovaná zkouška,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Přestože okolnosti nasvědčovaly tomu, že muž koloběžku řídil, na místě uvedl, že řídítka nedržel. Podle jeho verze byl pouze spolujezdcem a řízení se měl ujmout někdo jiný.

Koloběžka byla při nehodě poškozena a policisté se nyní zabývají tím, jak přesně k havárii došlo a kdo ji skutečně ovládal. Případ dál prověřují.

