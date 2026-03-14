Hrůza v Jasenném: Dítě (10) zranila motorová pila!
V obci Jasenné v Královéhradeckém kraji zasahovali záchranáři u vážně zraněného dítěte. Podle prvotních informací utrpělo zranění při práci s motorovou pilou při řezání dříví. Na místo okamžitě vyrazil i záchranářský vrtulník.
Dramatický zásah zaměstnal v sobotu 14. března záchranáře v obci Jasenné v Královéhradeckém kraji. Desetileté dítě tam utrpělo při řezání dříví zranění motorovou pilou.
Podle informací agentury Aktu.cz bylo zranění rozsáhlé. Rána vedla od boku směrem až k zádům.
Zásah záchranářů v obci Jasenné Blesku potvrdila i Zdravotnická záchranná služby Královéhradeckého kraje. S ohledem na věk dítěte ale další podrobnosti k případu záchranáři poskytovat nebudou.
Na místo byl původně povolán také záchranářský vrtulník. Transport do nemocnice ale nakonec proběhl pozemní cestou sanitkou. Další okolnosti události zatím nejsou známé.
