Hrůza v útulku Bouchalka: Týrání, uspávání a falešná razítka? Případ řeší policie
Obrovské emoce provází kauzu Psího útulku Bouchalka na Kladensku, který má dlouhodobě špatnou pověst. Problémy nyní vygradovaly, lidé kvůli zvířatům, která tam byla údajně týrána a zbytečně uspávána, vyšli dokonce do ulic. Případem se už zabývají kriminalisté.
Iniciátorky, které v útulku pracovaly jako dobrovolnice nebo z něj měly adoptovaného psa, kontaktovaly reportérky Blesk tlapek. Mluvit o problémech v útulku měla, pod podmínkou zachování anonymity, i jedna z bývalých ošetřovatelek, schůzku ale na poslední chvíli zrušila.
Blesk tlapky tak mají pouze písemné vyjádření dobrovolníků, podle nichž se vedoucí útulku Eugenie Sychovská chovala k zvířatům svěřeným jí do péče krutě, týrala je, nechávala je umírat v mrazech, bez pomoci, nezajišťovala jim potřebnou veterinární péči, nenabízela je k adopci, a bezdůvodně je nechávala uspat. Podle některých svědectví také falšovala razítko veterináře v očkovacích průkazech.
Zákaz vstupu
Poté, co dobrovolníci tyto informace zveřejnili na sociálních sítích, znemožnila jim vedoucí vstup do útulku a venčení psů. „Útulek tímto krokem zvířata uvěznil. Sebral jim poslední možnost pohybu a kontaktu s vnějším světem,“ uvedli dobrovolníci. Na zavřené dveře narazily v útulku i reportérky Blesk tlapek. Nápisy na nich hlásaly „Zavřeno“ s dodatkem „Z důvodu obav o zdraví naše i našich psů“ a „Venčení zrušeno“. Vedoucí a majitelku útulku Eugenii Sychrovskou se jim podařilo kontaktovat, rozhovor ale odmítla. „Až do skončení vyšetřování se nebudu vyjadřovat,“ řekla.
Podezření prověřují
Proč lidé, kteří o dlouhodobých problémech v útulku věděli a mají podle svých slov shromážděné i důkazy, promluvili až teď, není úplně jasné. Případ se ale díky tomu konečně dostal na stůl policistů, kteří se jim už zabývají. „Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat,“ potvrdila mluvčí Michaela Richterová.
Nebylo to závažné
Útulek prověřují i veterinární inspektoři, kteří podle zvířecích záchranářů měli už v minulosti dost informací na to, aby v útulku zasáhli mnohem dříve. Ti to ale odmítají. „Do této chvíle krajská veterinární správa nezjistila v útulku tak závažné problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat do náhradní péče,“ uvedli.
Protest v Kladně
Informace o problémech v útulku nenechaly v klidu ani veřejnost. Poté, co dobrovolníci zveřejnili informace o týrání na sociálních sítích, svolali místní spolu se zvířecími záchranáři do Kladna demonstraci. Dorazilo na ni přes tisíc lidí, někteří s emotivními transparenty. „Nebyl to jen protest, byla to vlna čistého lidství. Bouchalka musí skončit, aby mohla začít nová kapitola záchrany zvířat,“ řekla předsedkyně spolku Srdečné tlapky, která se akce spolu s dalšími záchranáři zúčastnila.
