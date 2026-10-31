Smutný pátek na Klatovsku: Mladý řidič (†18) narazil do stromu
Páteční jízda skončila pro mladého řidiče na Klatovsku smrtí. S autem vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Svým zraněním na místě podlehl. Podle policie za nehodou pravděpodobně stála nepřiměřená rychlost. Okolnosti tragédie nyní vyšetřují kriminalisté.
V pátek dopoledne zemřel při nehodě u obce Janovice nad Úhlavou na Klatovsku řidič osobního auta. Podle policie muž, ročník narození 2008, pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a s vozidlem vyjel mimo vozovku, kde narazil do stromu, informovala krajská policejní mluvčí Barbora Kunešová.
„Bohužel mladý řidič na místě svým zraněním podlehl. Ve věci byla nařízena soudní pitva, která by měla určit příčinu smrti,“ uvedla Kunešová.
Vyšetřování tragické nehody převzali klatovští kriminalisté, kteří budou zjišťovat okolnosti nehody.
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