Čelní srážka na Kutnohorsku: Dva mrtví

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
30. října 2026
20:03

U obce Horky na Kutnohorsku se v pátek po poledni čelně střetlo osobní auto s nákladním. Muž a žena v osobním autě nehodu nepřežili, řidič nákladního vozu vyvázl bez vážnějších následků, řekla policejní mluvčí Kateřina Sejková.

Nehoda se stala před 13:00 na silnici I/38. „Osobní auto ze zatím nezjištěných příčin přejelo do protisměru, kde se střetlo s nákladním,“ uvedla Sejková.

Cestující v osobním voze utrpěli zranění, kterým na místě podlehli. „V péči jsme měli dále muže s pohmožděným kolenem. Po ošetření podepsal negativní reverz, zůstal tedy na místě,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Dechová zkouška na alkohol u řidiče nákladního automobilu byla podle Sejkové negativní.

Řidič osobáku měl z pekla štěstí. Ze srážky s vlakem v Hodoníně vyvázl bez zranění.
Brno - Krimi Nedával pozor, v Hodoníně vjel na koleje: Při řidiči stáli všichni svatí

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Před strážníkem naboural do zdi, pak vylezl na střechu auta.

 

Témata:
okres Kutná HorasilniceHorkyautomobilnákladní automobilnehoda
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