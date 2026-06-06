Hrozivá nehoda u Křesetic: Mrtvá žena (†21) a tři těžce zranění mladíci
Čtyři mladí lidé ve věku od 19 do 22 let jeli v noci na sobotu osobním autem po silnici z Křesetic do Úmonína na Kutnohorsku. Řidič ale nezvládl řízení a naboural do stromu. Výsledek nehody je děsivý.
Důvody, proč auto sjelo ze silnice a ve velké rychlosti narazilo do stromu, vyšetřují policisté. Mladý šofér (22) utrpěl velmi závažná zranění, se kterými ho vrtulník přepravil do nemocnice.
„Kvůli jeho stavu nemohla být provedena orientační dechová zkouška, proto byl nařízen odběr krve v nemocnici,“ uvedla mluvčí policie Středočeského kraje Vlasta Suchánková.
Jediné ženě, která ve voze cestovala, už ale pomoci nebylo. „Bohužel na místě zemřela,“ potvrdila Suchánková. V autě byli ještě další dva muži (19 a 20), i ti byli převezeni do nemocnic.
Policisté na Kutnohorsku vyšetřovali i v pátek během dne smrtelnou nehodu u obce Starkoč. Řidič vozu tu přejel do protisměru a naboural do náklaďáku. Střet nepřežil.
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