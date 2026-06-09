Řidič osobáku na Kutnohorsku přejel do protisměru: Po srážce s naloženým kamionem zemřel

Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Autor: ČTK - 
9. června 2026
14:12

U Třebešic na Kutnohorsku se dnes dopoledne čelně srazilo osobní auto s nákladním. Řidič osobního vozu nehodu nepřežil, druhý šofér utrpěl lehčí poranění. 

Silnice I/38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví je po smrtelné nehodě dočasně uzavřena kvůli záchranným pracím a úniku provozních kapalin.

Nehoda se stala před 11:00. „Řidič osobního vozidla zřejmě přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím kamionem. Řidič kamionu se ještě snažil strhnout řízení a skončil na boku,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.

Dechová zkouška na alkohol u řidiče kamionu byla negativní, příčinu a okolnosti nehody policisté dál zjišťují.

Video  Smrtelná nehoda na Kutnohorsku  - Aktu.cz
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Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.
Smrtelná nehoda na Kutnohorsku.

Témata:
okres Kutná HoraČáslavKutná Hora
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