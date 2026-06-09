Řidič osobáku na Kutnohorsku přejel do protisměru: Po srážce s naloženým kamionem zemřel
U Třebešic na Kutnohorsku se dnes dopoledne čelně srazilo osobní auto s nákladním. Řidič osobního vozu nehodu nepřežil, druhý šofér utrpěl lehčí poranění.
Silnice I/38 mezi Kutnou Horou a Čáslaví je po smrtelné nehodě dočasně uzavřena kvůli záchranným pracím a úniku provozních kapalin.
Nehoda se stala před 11:00. „Řidič osobního vozidla zřejmě přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím kamionem. Řidič kamionu se ještě snažil strhnout řízení a skončil na boku,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa.
Dechová zkouška na alkohol u řidiče kamionu byla negativní, příčinu a okolnosti nehody policisté dál zjišťují.
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