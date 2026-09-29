„Prvotní informace hovoří o nehodě nákladního auta a osobního vozidla či vozidel. Hasiči vyprošťují zraněné, přistávat má i vrtulník letecké záchranné služby,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar. Podle policii šlo o srážku dvou nákladních aut.
K nehodě vyjela také sanitka a vůz s lékařem z rokycanské základny záchranné služby. O počtu zraněných zatím nejsou informace.
Podle informačního servisu Ředitelství silnic a dálnic je omezení mezi exity 50 Mýto a 41 Cerhovice.
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